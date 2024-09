cruce Manuel Adorni: "No hay que tenerle miedo a la represión"

“Está llegando al déficit cero” a costa de los jubilados: contundentes críticas a Milei

Cardona contó a Sitio Andino que se congregan en ronda cada miércoles a las 11 de la mañana, desde febrero, porque “estamos cansados de que nos estén utilizando para hacer alocuciones sobre lo bien que va [el Gobierno] con el déficit cero cuando nos han quitado el 35% del poder adquisitivo”. “Y ahora nos quitan los medicamentos”, suma, lo que considera de una “perversidad mayor”.

“Lo que quieren es destruirnos como parte de la sociedad”, asegura, y considera que “para Javier Milei, los enemigos del pueblo, del gobierno y del déficit cero son los jubilados y los niños”.

“Nos sentimos sumamente desprotegidos, apuntó Cardone.

Camilo Jiménez, militante político de izquierda, asistió a la asamblea porque “la lucha de los jubilados es una que se viene dando hace mucho”. Para el mendocino, el problema viene desde hace tiempo, pero se agudizó con este gobierno que “está llegando al déficit cero” a costa de los ajustes a este grupo de la sociedad.

Manifestación jubilados en Plaza San Martín de Mendoza 3.jpg Jubilados se manifestaron en el centro mendocino contra el ajuste de Javier Milei. Foto: Yemel Fil

Asimismo, considera que esto no es una problemática que afecta únicamente a los jubilados, sino también a los trabajadores que han perdido su poder adquisitivo a causa de “la gran deuda que se está pagando al FMI”.

“No hay plata para educación, para salud, para el desarrollo de la industria; y para la juventud que no tiene expectativas, que no tiene futuro”, señala, y completa: “Más la gran problemática que hay, sobre todo con los jóvenes, de precarización laboral y el cierre de fuentes de trabajo”.

Dramático escenario: "Los jubilados no llegan al día 10"

Asimismo, el militante precisó que los jubilados que cobran la mínima son los más afectados. “Es terrible porque ni siquiera llegan al día 10. Por eso la convocatoria es cada vez más grande". Bernardo, otro mendocino presente en la asamblea, no cobra la mínima pero percibe “escasamente” $300.000 pesos. “Una canasta básica es de $800.000. Estamos lejísimos de eso, así no se puede vivir. Es increíble que un país que produce alimentos para 400 millones de personas, no le pueda dar de comer a 40”, cuestiona.

En este sentido, Bernardo precisó que "hay que hacer muy mal las cosas para estar así. Creo que este gobierno ha venido a castigarnos, especialmente, a los jubilados con los recortes que hacen [a los haberes], que según ellos la mayor parte del gasto del presupuesto".

“Con los jubilados lo que hacen es perverso. Quieren que desaparezcamos”, coincide Nora Bruccoleri, militante de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas.

Asimismo, Bruccoleri destacó que este 4 de septiembre se cumplen 12 años del femicidio de Johana Chacón y recordó que la violencia de género es una problemática que "sigue ocurriendo”. “También recordamos este suceso porque hay una normativa que queremos que se llame Ley Joana. Por ello, Silvia Minoli -exdirectora de la Escuela Virgen del Rosario, donde fue alumna la joven- , dará una charla en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 17 horas. Ella está peleando, al igual que todos los que queremos que no haya más femicidios y que se respeten los derechos de las mujeres y de la diversidad”, contó.

Jovita Nemzoff, también de JubYPen, precisó que otra gran problemática que la tiene "preocupada y angustiada" es la violencia latente en el lenguaje utilizado por los políticos libertarios.

La degradación a las personas y el desprecio hacia el otro son situaciones que la militante, reconoció no haber oído nunca desde el ámbito político como en la actualidad. “Que el presidente diga que somos ‘viejos meados’ me parece un atentado a la moral. Uno puede privarse de ciertas cosas en lo económico, pero cuando se ataca a la ética y la moral… de eso no se vuelve ”, completó.

Javier Milei en Mendoza: jubilados se manifestarán en el centro de Ciudad

Las medidas de ajuste del economista libertario repercuten cada vez más en la situación de los jubilados, por lo que este viernes llamaron a una nueva movilización en un punto neurálgico del centro mendocino para "darle la bienvenida" a Javier Milei en su primera visita a la provincia como presidente.

Puntualmente, la "asamblea de necesidad y urgencia" será a las 18 horas en el kilómetro 0 , donde distintas organizaciones sociales de jubilados, trabajadores y estudiantes retomarán sus reclamos en contra de la gestión libertaria.

