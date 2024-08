La drámatica situación de los jubilados: "Al día 15 ya no tenemos más plata"

El drama de los jubilados: "Hago changuitas cada tanto, pero no me alcanza"

" Estoy absoluta y totalmente en contra del veto que ha manifestado que va a realizar el presidente Milei a una ley del Congreso votada por representantes, diputados y senadores de varios partidos políticos. No es una gran ley, pero mejora un poco la situación de los jubilados. Creo que sacarles el dinero a los adultos mayores es una gran estafa y, como economista, sostengo que la puesta en marcha de la ley no representa la quiebra del equilibrio fiscal ", dijo Civit Evans a Sitio Andino.

Para Civit Evans es fundamental recordar que las jubilaciones no son una dádiva ni un regalo de un gobierno. Se trata de un derecho constitucional adquirido como consecuencia de 30 o 40 años de aportes efectuados por la mayoría de los jubilados. "Me molesta tremendamente que el señor Milei hable de libertad, cuando acá los derechos de los jubilados están siendo totalmente vulnerados".

"Los jubilados aportantes son aproximadamente 5 millones y medio, y en Mendoza estamos en el orden de los 320 mil. Me estoy refiriendo a aquellos que hemos aportado durante los años que exigía la ley", destacó.

Sostenerse con $300 mil

El legislador provincial y representante del bloque "Jubilados Auténticos" considera que la mínima no representa ni un tercio de la canasta básica familiar, por lo que la situación en la provincia de Mendoza es la misma o peor que en el resto del país.

"No alcanzan ni siquiera a 10 mil pesos por día, con lo cual prácticamente no se llega al día 10. Y no quiero pensar en aquellos que alquilan, pagan luz, gas, teléfono, impuestos, remedios, etc. Obviamente, ese monto, que son 150 dólares, no les alcanza absolutamente para nada", dijo Civit Evans.

Y agregó: "El tema de los jubilados no los afecta solamente a ellos, sino a sus familias, porque cuando un jubilado pasa hambre o no le alcanza para un alquiler son los hijos los que tienen que hacerse cargo".

En concreto, el diputado aclaró que en los países de Europa que poseen las jubilaciones más bajas, como España, perciben la suma de 1.100 euros, que aproximadamente son dos millones de pesos. "Acá estamos hablando de prácticamente seis o siete veces menos, teniendo los mismos precios que allá".

En una recorrida realizada por Medios Andinos, jubilados de distintos departamentos de Mendoza relataron "que trabajaron toda su vida para pagar la jubilación y ahora no alcanza".

"Al día 15 ya no tengo nada más", "Pago una barbaridad de luz", "Hago changuitas cada tanto tiempo, pero no me alcanza", "Tenía cinco remedios al 100%, me los han sacado todos" y "Tengo 73 años y tengo que seguir laburando en la chacra", son algunas de las respuestas que recibió Canal 6.

Por su parte, desde Malargüe algunos jubilados sostuvieron que "es muy difícil".

"Además de la situación me vaciaron la cuenta y me dejaron sin nada. Tuve que recurrir a mis hijos para que me dieran una mano. Tengo Pami y ahora nos han sacado unos cuantos remedios y han bajado el porcentaje de cobertura", explicó Norma Mancilla, una vecina del departamento.

Por su parte, la situación en el Gran Mendoza no difiere de la realidad que se vive en otros departamentos. Es que jubilados aseguran que "deben ser ayudados por familiares para comer".

"Si comparamos desde meses atrás a la actualidad, hay cosas que no se pueden comprar. En vez de arreglar la vivienda, le pongo alambre. El pasaje tampoco baja. Trato de no molestar a nadie, pero sino están mis hijos", remarcaron.

