Hoy vence la moratoria previsional y miles de personas no podrán acceder a su jubilación

El Plan de Pago de Deuda Previsional , con el que quienes no llegaban a reunir los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación podían hacerlo mediante un programa de cuotas, se termina este domingo.

De esta manera, una gran cantidad de personas que no cumplían con ese requisito (en la mayoría de los casos porque habían trabajado en empleos no registrados o su empleador no hizo los pagos correspondientes) se quedarán sin la posibilidad de contar con un haber jubilatorio.