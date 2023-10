Hallan muerto al senador nacional Matías Rodríguez

Este miércoles, después de no recibir noticias suyas por un día entero, el equipo de Rodríguez decidió irrumpir en su casa y fue entonces que lo encontraron ya sin vida.

El senador nacional tenía 41 años y era padre de dos hijos. Había sido electo por el Frente de Todos en 2019 y tenía mandato hasta 2025. Previamente había sido diputado nacional, titular de la delegación de ANSeS en Ushuaia y delegado en su provincial de lo que fuera el Comfer/AFSCA, actualmente Enacom.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por José Mayans, jefe de la bancada oficialista, quien lamentablemente ratificó que el senador se habría quitado la vida.

La noticia impactó fuertemente en la esfera política, y los mensajes de pesar no se hicieron esperar. El senador Pablo Blanco, rival político de Rodríguez, expresó en redes sociales: "No te podés ir así Matías. Somos miles los que te queríamos. Al carajo con las diferencias partidarias cuando lo que está en juego es la vida misma. No eras una promesa, eras una realidad. Un tipo amable, querible. Qué pena inmensa siento. Te voy a extrañar más allá y más allá de la política. Hasta siempre".

La vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner, también se sumó a las expresiones de dolor y publicó en su cuenta de “X”: "Profundo dolor por el fallecimiento del senador nacional por Tierra del Fuego Matías Rodríguez. Querido compañero, que Dios y la Virgen te ayuden a descansar en paz. Mis condolencias a sus hijos y seres queridos". Mensaje que fue compartido por la organización política La Cámpora, de la cual Rodríguez era miembro.

Salud mental: dónde comunicarse para atender urgencias en Mendoza

A nivel nacional, está a disposición el Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

En la provincia de Mendoza podrá comunicarse al número 148 opción 0, para ser asistido por profesionales de Salud Mental de la Dirección de Salud Mental y Adicciones. La línea funciona de lunes a viernes, de 8 a 20.

Para emergencias, deberán comunicarse directamente al 911.

