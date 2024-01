Faurie, en Mendoza para "presionar" a Chile por la agilidad en el Paso Los Libertadores

Le pidió, además, que se lleven adelante actividades que como esa en el vecino país, a fin de buscar mejoras continuas y colectivas a las grandes demoras que se producen en el túnel cordillerano.

Sobre los detalles del encuentro, Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística del Ministerio de Producción, comentó: “La intención fue avanzar en la conformación de distintas comisiones de trabajo vinculadas estrictamente a la infraestructura que se necesita para la agilización de trámites tanto para vehículos como para camiones. Buscamos que el tiempo de estadía en el paso sea el menor posible y siempre enmarcado en un protocolo acorde a cada momento del año”.

Jorge Faurie, Mendoza, cónsul de Chile David Quiroga.jpg Jorge Faurie se reunió con autoridades públicas y privadas para agilizar el Paso Internacional Los Libertadores Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En este sentido, el funcionario añadió que “se va a conformar una comisión vinculada específicamente al tratado firmado. Hay muy buena voluntad de todas las partes vinculadas y hay voluntad política para llevarlo a cabo. El sector privado está aportando equipos técnicos desde la visión del usuario estrictamente porque está preocupado en el esquema de la competitividad que se pierde en estas pausas”.

Al cierre, Marengo rescató que se han puesto plazos de trabajo: “Concretamente se ha puesto como fecha límite el 21 de febrero para reunirnos nuevamente con tres documentos y trabajar en ellos para dejar todos los esfuerzos plasmados en un único documento que permita alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Además, hemos tenido la presencia del cónsul de Chile quien está apoyando la iniciativa y acompañando el proceso para lograr que estas necesidades se lleven a una mesa de trabajo con los pares chilenos y empezar a trabajar en esta coordinación binacional”.

Entre los presentes, participaron: Ludovico López Meyer, jefe de la Aduana, quien estuvo acompañado de Mauricio Antonini, consejero de la misma entidad; Edmundo Day, presidente de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica (AEHGA); junto a la vicepresidenta de la entidad representativa, Beatriz Barbera; el coordinador de la Agencia Nacional de Vialidad, Fernando Uberuega; Mauricio Badaloni de Andesmar; Ricardo Squartini, presidente de Aprocam; Sergio Olivencia, consejero de Aprocam; David Quiroga, cónsul de Chile en Mendoza; Justo José Báscolo, coordinador del Paso Fronterizo, y Mario Lucero, coordinador del Paso Fronterizo.

Además, asistieron María de los Ángeles Cuenca, coordinadora de la CNRT; Néstor Prado, jefe de la Agrupación XI de Gendarmería; Rodrigo Martín supervisor de Migraciones; Mauro Donaire, jefe de Paso de Migraciones; José Videla, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno; el jefe de Policías, comisario general, Marcelo Calipo; el comisario general Roberto Favaro; Mario Rilli, jefe de la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT); Diego Martincic, del Senasa; Gastón Libari, gerente comercial de la Terminal de Mendoza; Mario Ibaceta, jefe de Conservación de Vialidad Nacional, y el jefe de Mantenimiento de Vialidad Nacional, Gustavo Jacomes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEconomiaMza%2Fstatus%2F1747965712415539231&partner=&hide_thread=false #Conectividad

Paso Cristo Redentor: Mendoza trabaja para simplificar y perfeccionar procesos que aporten al desarrollo del sector productivo local.

Los detalles en https://t.co/Em0tVkbKxN pic.twitter.com/cr9YpN0hTF — Producción Mendoza (@EconomiaMza) January 18, 2024

Faurie se reunió con Cornejo en Casa de Gobierno

Más tarde, el embajador fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo en su oficina de Casa de Gobierno.

“Luego de una amena charla en la que participaron también el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Juan María Videla, y el presidente de la Unión Industrial Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli, Cornejo y Faurie coincidieron en la necesidad de trabajar en conjunto para mejorar las instalaciones del Paso Internacional Cristo Redentor a fin de agilizar la circulación en el corredor internacional ”, indicaron desde su entorno.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falfredocornejo%2Fstatus%2F1748040741606040001&partner=&hide_thread=false Con el objetivo de trabajar en conjunto para lograr que se mejoren las instalaciones del Paso Internacional Cristo Redentor, recibí al Embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie. pic.twitter.com/xVQVJMDgX9 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 18, 2024

Juntos compartieron un almuerzo con Quiroga, actividad durante la cual avanzaron en el diálogo sobre las potencialidades del intercambio comercial y turístico entre ambas naciones, haciendo foco en la provincia.

Unificar criterios y agilizar el paso a Chile

Faurie mantuvo reuniones en la sede de ProMendoza y la Asociación Empresaria de Hoteleros y Gastronómicos (AEHGA). Participaron el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, la presidenta del EMETUR, Gabriela Testa, la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, y el titular de AEHGA, Edmundo Day.

Vargas Arizu resaltó la importancia de contar con una agenda de trabajo nutrida e informó sobre el protocolo que se viene trabajando en conjunto con todos los sectores. En ese sentido, detalló que se ha previsto “armar distintas comisiones de trabajo vinculadas estrictamente a los procesos y a la infraestructura que se necesita para la agilización y simplificación de trámites tanto para vehículos como para camiones. Buscamos que el tiempo de estadía en el paso sea el menor posible y siempre enmarcado en un protocolo acorde a cada momento del año ”.

“Desde el Gobierno de la provincia, tenemos la voluntad política para saldar una deuda del federalismo que data del siglo XIX. Lo ideal sería que las provincias que tienen este tipo de conflictos tengan la autonomía necesaria para solucionar estos inconvenientes sin que sea necesario elevarlo a las máximas autoridades”, amplió.

El funcionario insistió en que “ahora debemos poner todo nuestro esfuerzo y dedicación para lograr optimizar los recursos con los que contamos. Es un recurso humano que, con una actitud diferente, creo vamos a poder lograr cambios interesantes”.

Por su parte, Testa aportó que “turísticamente, para Mendoza es un paso importante, porque representa uno de los ingresos de turistas internacionales más destacado y nos conecta con Chile”, cerró.

Giménez, en tanto, valoró la figura de Faurie. “Sé que tenemos a un gran gestor para una tarea que beneficiará a todos los mendocinos y a los argentinos que transitan y comercian por este paso tan importante”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpromendoza%2Fstatus%2F1748006876283916714&partner=&hide_thread=false Nuestra gerente @PGimenezDC junto a la presidenta del EMETUR, @GabrielaVTesta el ministro de Producción, @RVargasArizu el presidente de @AEHGAMendoza Edmundo Day y miembros de la institución, recibe al embajador de Argentina en Chile @JorgeFaurie pic.twitter.com/ehlG5xWF13 — Fundación ProMendoza (@promendoza) January 18, 2024

“Ha habido desinteligencias de coordinación que debemos solucionar. Son muchos organismos nacionales los involucrados y no ha habido una buena coordinación. Lo interesante es que este nuevo embajador ha asumido el problema como propio y que vamos a trabajar en conjunto”, afirmó.

Faurie, asimismo, manifestó: “Hoy necesitamos usar los puertos chilenos para trabajar de una manera competitiva en el Océano Pacífico y en los destinos del Asia. Hay una cantidad de problemas prácticos, no de normativa y esto no es un problema de Mendoza, sino de los argentinos ”.

Hay una cantidad de problemas prácticos, no de normativa y esto no es un problema de Mendoza, sino de los argentinos Hay una cantidad de problemas prácticos, no de normativa y esto no es un problema de Mendoza, sino de los argentinos

El diplomático resaltó que se debe coordinar mejor y trabajar en conjunto. “Tienen que trabajar todos los días, todos juntos, en un único lugar. Me llevo claramente el panorama de que lo que yo tengo que asegurar cada vez que haya un problema es sentar a todos los que están interviniendo en frontera y trabajar con todos en conjunto”, enfatizó Faurie.

El embajador hizo hincapié en su función de persuadir al Gobierno chileno en que es beneficioso que sus puertos se usen, al igual que sus servicios. “Tenemos que trabajar para hacer entender que a los dos nos beneficia tener en consideración las necesidades del otro ”.