Elecciones 2023: ya votó el 57% del padrón en Mendoza

Quirós confirmó:“He visitado algunas escuelas y en todas me han manifestado lo mismo. Veo un clima de paz y tranquilidad, de la misma manera que lo veía en las elecciones generales y en las PASO”.

En cuanto a las denuncias por irregularidades, Quirós aseguró que aún no han recibido denuncias de ninguna de las partes involucradas en este balotaje. Resaltó que está habilitado el portal de denuncias de la Cámara Nacional Electoral, así como también se pueden radicar " ante la Fiscalía Federal de Mendoza, que está a cargo de la doctora Alejandra Obregón, en este sentido, es muy importante resaltar que la dra. no ha recibido hasta este momento ninguna denuncia", informó el juez federal.

"Nosotros tenemos dudas con los vocablos que se usan sobre 'urna violentada' o 'vandalizada'. En realidad, no tenemos que olvidar que la urna está dentro de una bolsa precintada y la bolsa no estaba dañada y el precinto estaba sin ninguna rotura. De manera, es más probable que sea propio de cómo se trasladan las urnas porque se trasladan en grandes cantidades a cada uno de los centros de votación y es probable que sea producto de un aplastamiento y no una vandalización", cerró el juez.