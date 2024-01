El insólito balance de Patricia Bullrich sobre el paro: "Adhirieron 40.000 personas"

paro nacional, acto CGT, Congreso, CABA, manifestación, huelga Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la adhesión fue del 0,19% de los trabajadores. Foto: Télam

A su vez, Bullrich dijo que “solo el 4% de los comercios de la Capital Federal cerraron. Estuve recorriendo zonas comerciales y zonas de fábricas. En todos esos lugares, la gente se acercaba y me decía que estaba harta de que le paren el país, de que pierdan días y también dinero".

Luego, Bullrich fue consultada sobre su enojo con el sindicalismo, a pesar de que el ex presidente Mauricio Macri había negociado con el sector: “Así les fue a los tres. Paro tras paro. Yo no digo que no hay que negociar, pero, ¿por qué no puede ser optativa la cuota sindical? Porque es una manera de atrapar a la persona que si no quiere pagar la cuota, la tiene que pagar igual por el convenio colectivo”.