La movilización contra el gobierno de Milei se sintió fuerte en Mendoza Este miércoles, miles de mendocinos se concentraron en el centro de la Ciudad de Mendoza para expresarse en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei, en la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Aunque la restricción de actividades no tuvo gran impacto, si logró una importante adhesión de gente en las calles. La movilización dentro de este primer paro nacional contra el Gobierno de Milei, inició a las 12 hacia la Legislatura de la Provincia de Mendoza por lo cual desde rato antes las distintas agrupaciones empezaron a llegar al km0 de la Ciudad, y desde allí iniciaron la marcha. Hubo un gran operativo policial y la Legislatura fue vallada, por lo que la concentración fue en la Plaza Independencia. La calle Patricia Mendocinas permaneció cortada, pero liberada en pocas horas. A esta medida adhirieron movimientos sociales y gremios nucleados en la CGT , como La Bancaria, Centro Empleados de Comercio, Sadop (docentes privados), Camioneros, entre otros; y gremios estatales como SUTE (Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Ricardo Letard, secretario general de la CGT en Mendoza, encabezó los discursos y resaltó un alto acatamiento a la medida de fuerza, sin dar números. Y sostuvo que algunos trabajadores permanecieron de huelga en sus lugares de trabajo. Fernando Ligorria, del CEC, sostuvo que "los empleados de comercio entienden la pérdida de derechos que vamos a tener si este DNU sigue en vigencia" y destacó la convocatoria a la protesta. Por su parte, el titular de ATE, Roberto Macho, sostuvo que en el sector estatal la adhesión llegó al 60%, un número contrario a los datos del Gobierno que destacan la normal prestación del servicio de transporte público, 0% de acatamiento en la administración central, mientras que en el sector de salud no se resintió la prestación de servicios.

