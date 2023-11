El informe internacional que destroza la propuesta de dolarización de Milei

El Instituto Internacional de Finanzas emitió un informe en el que asegura que Javier Milei no podría conseguir las divisas para realizar la dolarización.

En el informe se indica que la medida requeriría entre U$S 30.000 millones y U$S 40.000 millones, cifra que no posee actualmente el Banco Central (BCRA) en materia de reservas. La otra opción, que es endeudarse en dólares en el mercado, “luce poco viable por el poco apetito de deuda de los inversores extranjeros”.