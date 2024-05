El demoledor informe de la BBC contra el gobierno de Milei

La BBC publicó un informe periodístico en el que mostró las graves consecuencias que tuvieron las políticas económicas del gobierno de Javier Milei en 6 meses de gestión. La crónica audiovisual fuer realizada por la periodista Ione Wells, quien la semana pasada puso en jaque al Presidente libertario en una entrevista con preguntas y repreguntas punzantes en la que el mandatario no supo responder cuánto cuesta un litro de leche ni pudo transmitir ningún mensaje positivo a los sectores más vulnerables en plena crisis.

Agenda A días del Pacto de Mayo, el Gobierno no descarta incorporar nuevos temas

Luego se presenta el testimonio de una de las responsables del comedor, que cuenta que desde el cambio de Gobierno ha aumentado la demanda de comedores sociales por parte de personas en situación de calle y de distintas familias. "No solo hay personas sin hogar, hay familias enteras que vienen en busca de un plato de comida", expresó la mujer

Repasando las declaraciones del Presidente en la entrevista con el medio británico, la periodista contó que Milei sigue firme en su postura de que las políticas de shock son necesarias para arreglar la economía "tras años de alta inflación, elevada deuda y elevado gasto público".

El informe sigue con un fragmento de la entrevista en la que la periodista le preguntó qué mensaje tiene el mandatario para los argentinos que sienten que están pagando el precio del ajuste que impulsa la gestión libertaria. Milei contestó que eso no es así, ya que la mayor parte del ajuste "lo paga la corporación política" y denunció que algunos medios de comunicación "mienten deliberadamente" para que la gente crea esa mentira. "No se puede hacer una evaluación macroeconómica basándose en la situación de un individuo. En realidad, una situación concreta puede verse influida por el tipo de información a la que también tiene acceso el individuo", agregó el economista libertario en su respuesta.

Ante esa declaración, la periodista manifestó que la información a la que tiene acceso la gente es la que ve todos los días en los precios de los supermercados y luego le preguntó por el valor del litro de leche en Buenos Aires.

La pregunta, que debería haber resultado simple para cualquier mandatario, puso nervioso a Milei quien empezó a titubear en su respuesta: "¿Usted sabe cuántos bienes patrimoniales existen en una economía? No se hace economía basándose en el precio de un activo individual. Lo primero es que en economía los milagros no existen. ¿Cuál habría sido la alternativa? ¿Seguir imprimiendo dinero como la administración anterior? Eso genera inflación y acaba afectando a los más vulnerables. Ese no era el camino", se limitó a responder.

El informe concluye con la periodista contando que los fanáticos de Milei siguen dispuestos a darle tiempo al presidente, pero algunos sectores de la sociedad no pueden esperar mucho más. Así, muestra la imagen de una jubilada que canta canciones en la calle porque con los 190 mil pesos que recibe con su pensión no llega a fin de mes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NicoWhite81/status/1790065382062956995&partner=&hide_thread=false Los Nuevos Pobres de Milei



Informe de la BBC pic.twitter.com/f2wnDkhPgx — NicoWhite81 (@NicoWhite81) May 13, 2024

Fuente: C5N.-