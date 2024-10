El 30 de octubre hay paro de los gremios del transporte: quiénes adherirán.

En menos de un año han destrozado la vida de los trabajadores, jubilados y de todas nuestras familias En menos de un año han destrozado la vida de los trabajadores, jubilados y de todas nuestras familias

"Sólo con la unidad de los que luchan volveremos a construir esperanza y dejaremos atrás este tiempo oscuro que nos plantea por estas horas la democracia" concluyó el representante de ATE.

Los motivos del paro

Desde los gremios participantes informaron que el paro convocado es para expresarse en contra de algunas medidas adoptadas por Javier Milei:

en contra del ajuste impulsado por el gobierno ,

, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios,

tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas ,

, el ataque a los jubilados ,

, en rechazo al aumento de la pobreza.

El lunes la CGT presentó un comunicado donde repudiaron la "violencia política del presidente" tras los dichos del economista sobre Cristina Kirchner al mencionar que: "Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro".

"El uso y abuso de la violencia verbal por parte del presidente, ponen de manifiesto su repudiable intolerancia política y dañan el sano ejercicio de la convivencia democrática", comienza exponiendo el mensaje.

REPUDIAMOS LA VIOLENCIA POLÍTICA DEL PRESIDENTE



El uso y abuso de la violencia verbal por parte del Presidente, ponen de manifiesto su repudiable intolerancia política y dañan el sano ejercicio de la convivencia democrática pic.twitter.com/rk7cJXWjm0 — CGT (@cgtoficialok) October 21, 2024

La posición de la UTA

Roberto Fernández, representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), advirtió que no serán parte de la medida de fuerza anunciadas para el miércoles 30 de octubre lo que debilita significativamente el paro ya que se trata del sector que más impacta en la vida cotidiana de los ciudadanos.

