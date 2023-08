Efecto Milei: por qué la gente se volcó por un outsider

En ese sentido, agregó que "Cambiemos perdió 4%, se quedó estancado. Decepcionó en el desempeño", sostuvo Guerrero.

Perfil del votante de Milei

"Creo que hay dos formas de caracterizar a los votantes de Milei. Hay una cuestión etaria, en Argentina estamos atravesando un cambio generacional. En el sector sub 40 es en el que más logró captar votos", analizó Guerrero.

"Quedó más que claro que lo que movió fue la cuestión económica y la seguridad, eso explica que Milei haya sacado lo que sacó. En tanto, sostuvo que " Patricia Bullrich tiene una buena imagen de su desempeño en esa cuestión", pero no logró imponerse a Milei.

Otra cosa que caló fuertemente en esta población sub 40 tiene que ver con esta idea de que la grieta ya no es kirchnerismo vs antikirchnerismo. Hoy es estado presente vs el estado es una carga.

" Le presenta al sistema político argentino uno de los mayores desafíos porque la politica ya no está siendo canalizada a través de los partidos tradicionales ni las coaliciones, sino a través de estos nuevos liderazgos. Son liderazgos que en muchos casos se constituyen como mesías y lo cierto es que no hay nada de mesianismo en la política. Pero frente a la ineficacia del gobierno y de los partidos políticos para dar solución a la crisis económica argentina, cobran relevancia este tipo de figuras producto de las propuestas", destacó.

"A nivel de lo que la sociedad argentina está pidiendo es el que ha sabido construir una propuesta y un programa bastante atractivo en comparación a las otras propuestas electorales", destacó.

Pronóstico para las elecciones 2023 generales

"Hay que ver qué pasa en las próximas elecciones porque el que salió primero fue el ausentismo. Hay que ver qué comportamiento va a tener el electorado que no estuvo en estas elecciones Primarias, si va a reafirmar un voto más conservador o va a Milei", sostuvo Guerrero.

Los desafíos. "Milei tienen que conservar votos y Patricia Burllrich (JXC) y Sergio Massa (UP ) tienen que poder conservar los votos de sus frentes y sumar el de los ausentes", evaluó.

Además, estimó que "si Bullrich se derechiza demasiado es altamente probable que pierda los votos de Horacio Rodríguez Larreta no logre captar el de los que no fueron a votar. Lo mismo le pasa a Massa, que tiene críticas por los volantazos ideológicos que tuvo en su carrera. En su campaña tuvo un discurso extremo k".

"Es un escenario delicado y Massa es el que más tiene para perder porque de acá a octubre no hay señales de que la economía vaya a mejorar", advirtió.

El voto "revolucionario"

"Milei y Bullrich ganaron a los oficialismos y a las estructuras que hoy están en el Gobierno. Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta que gobierna CASA. Y los dos a Massa, que tiene el aparato nacional", sostuvo Guerrero.

"Son dos personas que están por fuera de la política. Milei recién está comenzando su carrera como legislador", explicó.

"Se están consolidando tres cosas: la fragmentación de los partidos, con políticos que surgen por fuera de las estructuras tradicionales, altos niveles de ausentismo, y una disociación entre la ciudadanía y los dirigentes políticos", destacó.

"El fenómeno Milei es totalmente novedoso porque es un outsider y toda la estructura partidaria que ha sabido construir es outsider, no es escisión de ningún partido político, no hay estructura partidaria. Muchos lo comparan con Donald Trump pero hay una gran diferencia: Trump copó la estructura del partido republicano, Milei no hizo eso. Trump fue uno de los hombres más ricos, Milei no", sostuvo.