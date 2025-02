Diputados dio media sanción a la suspensión de las PASO

Por otro lado, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó el debate como una maniobra para desviar la atención de temas más relevantes, como el tratamiento del Presupuesto 2025. Martínez criticó al Gobierno por lo que consideró un manejo arbitrario de los recursos públicos y evitó referirse directamente a las PASO en su intervención.

Desde el bloque de Encuentro Federal, su presidente, Miguel Ángel Pichetto, argumentó que las PASO han generado inestabilidad tanto en el ámbito institucional como en el económico. Pichetto afirmó que la suspensión de estas elecciones refleja el cansancio de la sociedad frente a la proliferación de procesos electorales y sugirió que el Congreso debería avanzar hacia una reforma constitucional que alinee los mandatos legislativos con el presidencial.

La falta de una postura unificada dentro de Unión por la Patria quedó en evidencia durante la votación. Los legisladores del Frente Renovador, que forma parte del bloque kirchnerista, nunca estuvieron a favor de las PASO, mientras que otros se vieron presionados por sus referentes provinciales para apoyar la suspensión. Sin embargo, un tercer grupo optó por abstenerse, aunque están de acuerdo con la suspensión lo hicieron en esa línea para evitar una alineación directa con La Libertad Avanza.

En varias ocasiones, miembros de UxP cuestionaron el argumento del ahorro económico utilizado para justificar la suspensión. Los diputados Tomás Ledesma y Daniel Arroyo señalaron que, aunque se mencionaron cifras sobre el costo de las PASO, no se ha especificado cómo se utilizarán los recursos que se ahorrarían al no realizar estas elecciones. “Hasta ahora dijeron varios números, no importa cuánto, pero no dicen qué van a hacer con lo que se ahorran”, expresaron ambos legisladores. / Infobae