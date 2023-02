Déjà vu en la política local: ¿se repite la negociación entre Cambia Mendoza y el Pro?

En la jornada de hoy se desarrollará el encuentro de la mesa nacional del Pro, donde se podría ejecutar la acción de lo que pasará con el partido que lidera Omar de Marchi y Álvaro Martínez en la provincia de Mendoza. En el encuentro se podría tomar la decisión de intervenir o no el partido a nivel local.

alvaro pro.jpg ¿se repite la negociación entre Cambia Mendoza y el Pro?

Esa frase “libertad de acción” significa que aquellos candidatos que estén en los departamentos que desdoblarán las elecciones pueden presentarse por dentro o no del frente Cambia Mendoza.

Opiniones opuestas

Dentro del Pro hay grietas encontradas, la mayor de ellas es la que divide el paño de los que están con Omar De Marchi y los que están dentro de Cambia Mendoza.

Sol Salina, concejala del Pro en la Ciudad de Mendoza, expuso a Sitio Andino que desde ayer están en comunicación entre todos los dirigentes. “Hubo una reunión con integrantes de los municipios era de esperar que esto pasara porque ya pasó en el 2019 donde no tuvimos ningún tipo de protagonismo en los municipios que desdoblaron. No nos ocupamos ni siquiera para negociar con el resto de los partidos del frente para tener una participación, básicamente no hicimos nada”, expresó la edil.

Además, resaltó (como un deyá vu), “después tuvimos unas PASO donde se empezó a negociar a nivel provincial, hoy pasa lo mismo. Uno no puede cometer los mismos errores si es que Omar De Marchi quiere gobernar la provincia. Sino es una candidatura testimonial y especulativa ”.

sol salinas pro.jpg

Por otro lado, desde la zona sur, la militante Hebe Casado aseveró que “la libertad de acción habla de la incertidumbre que tienen hacia adentro De Marchi y sus allegados respecto como seguirá esto”.

hebe pro.jpg

“Lo que pienso es que De Marchi no tiene candidatos en los departamentos que desdoblan y por el otro lado deja la puerta abierta a los intendentes peronistas para que lo acompañen en caso de que se vaya por fuera de las dos formas le está haciendo juego al kirchnerismo, todo esto es porque no sabe si va con Cambia Mendoza o el Frente de Todos ”, culminó.