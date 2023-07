Cuál es la postura de los intendentes sobre los debates de candidatos

En una consulta con los jefes comunales, se percibe las diferentes posturas respecto a la adhesión a la ley provincial.

La postura de los intendentes

Por ejemplo, en el caso de Guaymallén, desde el equipo del intendente Marcelino Iglesias (UCR) aseguraron que "se está evaluando el tema" y que "en todo caso no se va a adherir a la ley, sino se emitirá oportunamente una ordenanza de acuerdo a la realidad departamental".

Mientras que Flor Destéfanis (PJ), intendenta de Santa Rosa expresó que está de acuerdo con la ley. "Los debates son necesarios y democráticos. Es una herramienta para el ciudadano", destacó.

Mientras que el intendente de Tupungato, Gustavo Soto (UCR) señaló: "Lo estamos analizando", sin adelantar una postura.

Por el lado de Junín, el quipo del intendente Héctor Ruíz (UCR) indicó que "hay que esperar que se reglamente la ley. "Hoy la agenda está centrada en temas de gestión", indicaron.

En sentido similar, aunque con una postura más definida, se expresó el intendente de La Paz, Fernando Ubieta (PJ), quien señaló: "No lo he analizado, no lo he puesto en agenda porque estoy concentrado en otros temas. La verdad la situación es muy compleja para todos y la gente sabe perfectamente a quién votar. Cuando yo fui candidato de la oposición jamás pedí debatir. Yo tengo mi propuesta y voy con eso, el candidato oficialista, habla con lo hecho en su gestión, la gente decide si le gusta lo que ve, o cambia", sostuvo.

En el caso de San Rafael, desde el equipo de Emir Félix (PJ) destacaron que "va haber debate, más allá de esa normativa a nivel provincial". "Siempre hay", destacaron.

El caso de General Alvear

Vale señalar que en General Alvear, en el año 2019 el Concejo Deliberante emitió una resolución para que los candidatos a intendente tengan un debate público. Ese debate está moderado por el HCD y se transmite por streaming para que todos los medios y el público general tengan acceso. Por lo tanto, el intendente Walther Marcolini no necesita adherir a la norma provincial ya que el municipio es pionero en esto.

En tanto, en Mendoza la concejal de Cambia Mendoza, Sol Salinas, presentó un proyecto para que se adhiera a esta ley. Mientras que el intendente Ulpiano Suarez señaló que "siempre es bueno debatir", pero agregó que no fueron consultados respecto de la ley provincial. “Esto nos da la oportunidad de debatirlo internamente en los Concejos Deliberantes. Hay que fijar reglas claras y siempre está bueno debatir”, sostuvo.

“Nosotros estamos enfocados en la gestión, estamos en contacto con los vecinos y si sumamos una instancia formal y regulada está bueno. En el Concejo Deliberante de la Ciudad se definirá la adhesión o no ”, señaló.