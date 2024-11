Cristina, tras la ratificación de su condena: denunció violencia política y machismo en el fallo

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló, luego del fallo que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y afirmó que “como no me pueden dar una piña, hacen cosas como las que hicieron hoy en Comodoro Py” .

"Como no me pueden dar una piña, hacen cosas como las de hoy en Comodoro Py" Luego de ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos, Cristina Kirchner aseguro que "no solo" la castigan por todo lo que hizo, "sino por ser mujer". pic.twitter.com/iP9MZsyt3D

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2024

“ Hay violencia política cuando sos mina, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Si por algo me castigan, no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir y no tener razón”, manifestó.