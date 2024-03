Coviar 2024: las reacciones de intendentes y legisladores al discurso de Milei

El desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina ( Coviar ) es el evento con mayor carga política de toda la Fiesta de la Vendimia y este 2024 no fue la excepción.

El exgobernador Rodolfo Suarez y actual senador destacó la alocución del jefe de Estado . " Me pareció un discurso interesante en muchos aspectos, como el análisis de la herencia recibida . Lo vi con coraje y decisión, más allá de su liturgia oratoria de castigar a la política, que es la política que él lleva adelante. Creo que ha que apoyarlo y darle las herramientas necesarias para que pueda llevar adelante los cambios profundos. Voy a votar a favor del DNU", adelantó.

Intendentes y legisladores nacionales de la provincia de Mendoza hablaron en la previa del desayuno de la Coviar.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuestionó el discurso. "No cumplió con las expectativas. Esperaba que le hiciera algún guiño a Mendoza, no hubo anuncios para la gente. El año pasado tuvimos una batería de medidas. El gobernador (Alfredo Cornejo) tampoco reclama nada. La convocatoria es un buen título, pero es a un contrato de adhesión", mencionó.

"El pacto del 25 de Mayo me ha generado sensaciones encontradas. La alegría de que se convoque al diálogo, pero la frustración de que ese diálogo está condicionado a la aprobación de una ley. Es difícil de entender. Seguramente los gobernadores tienen muchos puntos para agregar", indicó por su lado el exgobernador e intendente de Malargüe, Celso Jaque.

Por su parte, el intendente de San Rafael Omar Félix dijo que el llamado a un pacto es bueno siempre que no sea condicionado espero que sea de forma constructiva y en libertad que ha sido la bandera de este gobierno nacional.

Para el ex gobernador justicialista, José Octavio Bordón, "la libertad debe ser para todos, empresarios, trabajadores, productores y me parece una esperanza dentro de todo que se convoque en Córdoba porque el federalismo es fundamental para un país y que sea un proyecto para discutir y no imponer."

Mientras que para otro ex gobernador, Rodolfo Gabrielli afirmó "que espera que se pueda construir en base a este acuerdo y que sea un nuevo comienzo."

Por último, el ex gobernador Arturo Lafalla dijo que el país no sale sin un buen acuerdo porque venimos de profundos fracasos y de falta de ética de muchos políticos, en eso tiene razón Milei.