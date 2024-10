Comenzó el tratamiento del Presupuesto de Cornejo: quiénes expusieron

Tras la presentación la semana pasada del proyecto de Presupuesto 2025, este lunes comenzó el tratamiento per sé del expediente ante las comisiones de Hacienda de las dos cámaras legislativas, con la exposición de dos ministros del Gobierno de Mendoza: Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Jimena Latorre (Energía y Ambiente).

En relación a Gobierno, señaló que gran parte del Presupuesto está orientado a lo informático para continuar con el plan de modernización del Estado . “El Estado moderno no es un Estado digital solamente, por lo tanto, muchas de las leyes que ha sancionado la Legislatura están vinculadas a la modernización y buena parte del presupuesto está orientado a la parte informática, para facilitarle la vida a los ciudadanos, lo que va de la mano con una reducción muy grande de tasas ”, dijo el ministro.

En ese sentido, dijo que hay un 50% de reducción de tasas, “muchas de ellas por la reducción de trámites que estamos haciendo”, a lo que agregó que “las nuevas tecnologías nos permiten tener información de calidad a una mayor velocidad. Estamos simplificando cada trámite y si es posible, eliminarlo”.

En relación a los trámites del Registro Civil, con la eliminación de 30 códigos tributarios se reduce el 90% de los códigos que se percibían por diversas tramitaciones, quedando únicamente los relativos a la tramitación de DNI y pasaporte –ambos de carácter nacional - y el matrimonio móvil. En tanto, se mantiene gratuito el matrimonio en las oficinas de la repartición.

En cuanto a Defensa del consumidor, por primera vez se ha firmado convenio con todos los municipios, que es “la ventanilla de ingreso de los reclamos y denuncias que tienen los ciudadanos. Esto permite estandarizar el proceso de cada reclamo y resolverlos de manera más expeditiva”.

Se refirió además a la Dirección de Personas Jurídicas cuyo funcionamiento se agiliza a partir de la reciente Ley sancionada en la Legislatura. “Resoluciones que simplifican procesos, abaratan trámites y acortan plazos”, aseguró Mema. Además, se está trabajando en la regularización contable de las entidades civiles, como así también en la traducción al inglés del formulario de certificado de situación jurídico contable, para poder emitirlo en una primera etapa de manera bilingüe, y en una segunda etapa de manera multilingüe incluyendo a los principales idiomas del comercio internacional, como portugués y chino. De igual forma, se han simplificado y reducido tasas retributivas que de 51 existentes pasarían a solo 10. De la misma manera se eliminan tasas en transporte, por inscripciones, altas, bajas y transferencias.

En líneas generales, el ministro afirmó que “solo quedan dos códigos, Tasas retributivas de $200, y la tasa variable que es el cobro de multas ”.

Por otra parte, para 2025 la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, tiene dos objetivos principales. Por un lado, junto al IPV, lanzar un plan masivo de regularización dominial que beneficiará a más de 30.000 familias, y por otro, a través de los distintos programas de políticas de tierras, recaudar más de cuatrocientos millones de pesos en toda la provincia.

Asimismo, expuso que se ha firmado convenio con “todos los municipios que ya están encaminados a realizar su plan de ordenamiento territorial; quedaban ocho, y ya están incluidos”.

En lo concerniente a Infraestructura, se prevén $224.538.048.938 para obras en educación, salud, justicia y seguridad, viales e IPV, entre otras. Sobre este punto, el ministro dijo que gracias a la herramienta del roll over se pudo mantener la obra pública en el año en curso. “No solamente es que no detuvimos el plan de obra, sino que hemos llegado a un punto que no esperábamos, que es licitar obras sustentables. Hasta fin de año, solo por la Subsecretaría y la Dirección Provincial de Vialidad, vamos a poder licitar 25 obras con presupuestos provinciales, gracias a la posibilidad que nos dio la Legislatura de refinanciar la deuda”, afirmó.

Al respecto, agregó que “hemos cambiado deuda en dólares por financiamiento en pesos con tasa real negativa. Esa es la magnitud de la importancia de las discusiones sobre por qué necesitamos los acuerdos políticos que necesitamos para poder refinanciar, porque en definitiva ahí está yendo ese refinanciamiento. Esa herramienta la hemos volcado en obras”.

En esa línea, sostuvo que 20 mil millones serán destinados para el Programa de Inversión Municipal, “que podrá ampliarse si hay roll over, bajo dos modalidades, ANR y otra parte en modalidad de préstamos”.

En lo que respecta a Desarrollo Comunitario, “en este contexto hemos reforzado esta área. La inversión alimentaria se lleva el 83% de la inversión de asistencia social. Tenemos convenio con Nación, prestación alimentaria a comedores, garrafa social”, enumeró, añadiendo que para 2025 se comprarán más de 600.000 módulos de alimentos, lo que representa un 20% más que 2024 y un 35% más que en el 2023, alcanzando a 50.000 beneficiarios mensuales. Con el programa La Garrafa en tu barrio, en tanto, los beneficiarios son 420.000.

Transporte es otra de las áreas que forman parte de este Ministerio. Sobre este punto, Mema indicó que el costo total del transporte supera los 283 mil millones de pesos, “de los cuales el 83% del costo transporte lo asume la provincia, y la Tarifa Social Federal, el 17%”.

“En un presupuesto con un 12% de inversión en obra pública, sin déficit financiero, sin déficit económico y con baja impositiva, hemos logrado también mantener en más de dos cifras el porcentaje de inversión en obra pública”, señaló el funcionario tras la reunión con legisladores, reiterando “lo importante que fue contar este año con la herramienta del roll over o de refinanciamiento”.

“Poder contar con esos fondos, en vez de cancelar la deuda, refinanciarla en mejores condiciones para aplicarlos en obras que son muy importantes porque son obras, en este caso, de perfil muy social. Obras de salud, de educación y algunas viales”, obras que “tenemos una planilla que cuentan con el financiamiento provincial y otra planilla que es sin financiamiento. Algunas obras se van para el resarcimiento y las otras están esperando tener presupuesto. Si tenemos esta herramienta de refinanciamiento probablemente nos pueda pasar lo que nos pasó este año, que era un año súper duro, de los más difíciles de los últimos 20 años, y hemos podido no solamente continuar la obra, sino que licitar obras nuevas”, subrayó.

Sobre las obras de ampliación del Metrotranvía, afirmó que con el financiamiento aprobado el año pasado que era para 2024/2025 y el roll over, “pudimos adquirir casi el 70% de los bienes que teníamos en dólares. Lo pudimos comprar al dólar oficial, a 300 pesos, cuando estaba en 900 el blue. Y no solamente que lo compramos, sino que ya están en Mendoza. Eso nos permitió abaratar mucho la obra en dólares y nos permitió también adelantar los plazos”, añadiendo que “el año pasado sí fue necesario tomar financiamiento pero el financiamiento por 30 mil millones de pesos votado para este año, todavía no se ha utilizado”.

El presupuesto para Energía y Ambiente

Latorre reveló que el monto total previsto para esa cartera asciende a $60.056.450.754, lo que representa un 64% más que el contemplado para el año en curso, teniendo en cuenta que esta cartera aglutina a otras áreas que antes formaban parte de otros Ministerios.

“Este presupuesto se construye a partir de otros que venían de distintos organismos”, como servicios públicos eléctricos e Hidráulica, dijo la ministra, quien agregó que “27% corresponde a la previsión inflacionaria; un 4% a nuevos proyectos; 19.18% que corresponden a FOPIATZAD – el Fondo fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar- que son aportes que antes estaban en otros Ministerios y ahora pasan dentro de la Dirección de Transición Energética y un aumento de recursos afectados – como la recaudación de, por ejemplo, Áreas Naturales Protegidas-, del 8.22%”, entre otros conceptos.

En el desglose, la Subsecretaría de Ambiente tendrá $6.450.138.698, con el objetivo de favorecer la conservación y preservación de la biodiversidad autóctona y sus ecosistemas; controlar el uso racional y sustentable de los recursos naturales; la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental; la preservación y conservación de Áreas Naturales Protegidas.

Además, planificar y ejecutar obras hídricas para defensa y control preventivo de inundaciones, aluviones y erosiones, y la elaboración e implementación de un plan provincial de residuos.

Por otra parte, la Subsecretaría de Energía y Minería contará con un total de $53.606.312.056, para cumplir los objetivos centrales de Impulsar inversiones para el desarrollo sostenible del sector energético, minero e hidrocarburífero en la Provincia; ejercer y fomentar la industria minera en fase de exploración y el poder de policía minera en toda la provincia; maximizar la producción y la industria de petróleo y gas, así como la promoción de energías renovables y eficiencia energética; la reconversión de la matriz productiva y energética, y la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero e implementación del plan de acción climática.

“El eje estructurante del Ministerio es la transición energética y eso es lo que integra a las dos Subsecretarías”, sostuvo Latorre, “por un lado industrias transversalmente atravesadas por la sostenibilidad ambiental”, y por otro, “la transición energética de potenciar los recursos actuales que tiene la provincia, como es el petróleo, pero ahora incorporando a la minería, entendiendo que si a eso le sumamos las grandes inversiones que se están haciendo en generación a través de recursos renovables, como son los parques fotovoltaicos que se están construyendo y le sumamos también la minería, que tiene mucho que ver con esa transición energética, podemos cerrar ese círculo del aprovechamiento de los recursos actuales aplicados a la matriz que queremos, la matriz de consumo que queremos y la matriz de generación energética a la que todo el mundo va a mutar”, acotó.

Por otra parte, en relación al Presupuesto de ambas Subsecretarías, Latorre aclaró que “a priori parecería que la mayor parte del presupuesto está volcado a energía y minería, pero cuando uno desagrega los números no es así, la mayor parte del presupuesto está en la Subsecretaría de Ambiente, en lo que tiene que ver con la Dirección de Hidráulica, con la Dirección de Protección Ambiental y con la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque”, a lo que sumó de los 53.400 millones de la Subsecretaría de Energía y Minería, 43 mil millones corresponden al Fondo Compensador Eléctrico y el FEDEI – Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior -, 7 mil millones al FOPIAPZAP y 2,3 millones al fideicomiso de Pata Mora.

“El objetivo es impulsar inversiones”, expresó, “fomentar la industria, maximizar el petróleo y gas y la promoción de energías renovables para reconversión matriz energética. Lo novedoso, es la sinergia entre ambas Subsecretarías. Que todo se lea como una verdadera transición energética. Todo está atravesado por esa consigna”, agregó.

En esa línea, argumentó que “la gestión está atravesada por esta estructura de transición energética; que nosotros hablemos de maximizar la producción de petróleo y gas oil, tiene que ver con que tenemos que adaptar los recursos a la matriz futura y eso no es posible sin el desarrollo de la minería, y eso no es posible sin la electrificación de nuestra provincia para poder conducir esa energía que estamos generando a través de fuentes renovables. Entonces, es una planificación sistémica la que estamos encarando”.

Dentro de la Subsecretaría de Ambiente, se encuentran cuatro Direcciones: la Dirección de Protección Ambiental, que tiene a su cargo el control ambiental, la gestión de residuos peligrosos e industriales y el Plan Provincial de Residuos. Por otra parte, la Dirección de Áreas Protegidas, se encarga de las actividades en Parques Provinciales, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la custodia de Áreas Naturales y la protección de bosques nativos. A la Dirección de Hidráulica le corresponde la defensa aluvional, la seguridad de presas y el mantenimiento de cauces, mientras que a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la gestión y planificación del Ecoparque, el mantenimiento del Parque General San Martín y Parque cívico, el Programa de rehabilitación, derivación y bienestar animal, y la protección y desarrollo del arbolado público.

La Subsecretaría de Energía y Minería también cuenta con cuatro Direcciones. La Dirección de Minería, que tiene entre sus tareas el fortalecimiento de la policía minera, la modernización y refuncionalización del laboratorio, el desarrollo del Distrito Minero Occidental, Pata Mora y la concientización y promoción minera. Por su parte, la Dirección de Hidrocarburos redundará esfuerzos en la implementación y actualización de bases de datos digital y plataforma de datos Mendoza, la Certificación de ISO 9001, el análisis de reservas y recursos convencionales de Mendoza, y la evaluación de potencial de crudo pesado.

A la vez, la Dirección de Servicios Eléctricos se abocará a ejecuciones de obras, electrificación rural monofilar, reguladores de tensión, transformadores de distribución y la reconversión y expansión de alumbrado público. Finalmente, la Dirección de Transición Energética tendrá previsto el desarrollo de proyectos, capacitaciones, y el desarrollo de obras de infraestructura eléctrica (FOPIATZAD).

Las obras previstas en el Presupuesto

Dentro de la presentación que realizaron desde la cartera, se mencionó que continuarán las obras referidas a la construcción del colector Blanco Encalada II con una afectación de recursos cercana a los $2.774.300.837; los nuevos edificios, y entre ellos, el proyecto Ecoparque, con una afectación de $2.000.720.354, y las Bases de Incendios con un total de $1.973.054.410.

Asimismo, se mencionó que se tienen en carpeta nuevos proyectos vinculados a la Dirección de Hidrocarburos, que obtendrán refacciones en edificio y adquirirán equipamiento por un total de $100.000.000; se destinarán $45.000.000 a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque con el objeto de la adquisición de bienes de capital y servicios para Parques y Ecoparque; otros $ 7.000.000.000 a la Dirección de Transición Energética con el objeto puesto en el desarrollo de Obras Eléctricas (Fotpiatzad); y $23.000.000 a la Dirección de Áreas Protegidas por el Desarrollo del “Plan Provincial de Conservación de Flora Nativa con Adaptación al Cambio Climático”.

Entre otros, también se destacan proyectos nuevos vinculados a la Dirección de Minería, mencionados anteriormente con los objetivos, por un total de $2.898.000.000; de la Dirección de Hidráulica por $453.000.000 para el desarrollo de plan de obras de defensa aluvional y de presas para la Provincia; un mejoramiento de flota automotor y maquinarias; entre otros. También $236.000.000 se destinarán a la Dirección de Protección Ambiental con el objetivo de seguimiento, control y monitoreo de la actividad extractiva en el territorio de la Provincia de Mendoza; la adquisición e implementación de un sistema informático para fortalecer el trabajo de trazabilidad del manejo de los residuos peligrosos generados; y el ya mencionado Plan Provincial de Residuos.

Finalmente, en el Plan de Obras que se prevé, entre otras acciones, se menciona una afectación de $1.449.069.160 para la Dirección de Hidráulica, que contempla Alcantarilla Blanca Encalada II (las Compuertas, Luján de Cuyo); Puente sobre cauce La Hedionda y calle Ripa (San Rafael); Control de torrentes cuenca 301 (Godoy Cruz); Reparación desagüe colector Alberdi (San Rafael); Reparación desagüe colector Tirasso. (San Rafael); y revestimiento río seco Sosa (Tramo aguas abajo RP n°82).

A su vez, en ese plan de obras mencionado, se prevén recursos por $4.219.814.781 a la Dirección de Servicios Eléctricos con la ejecución de distintas obras que ya se mencionaron junto con los objetivos; y $1.409.334.183 para la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque que tendrán como destino la construcción de una clínica veterinaria; un jardín sensorial; la remodelación de la rotonda de la calesita Parque Gral. San Martín; y el vivero provincial, que es un predio de 25 hectáreas recuperadas por la provincia ubicado en Pedriel, por el que se firmó un convenio con la DGE para que escuelas técnicas agropecuarias puedan hacer allí sus prácticas profesionales.

Fuente: con información de Prensa Diputados de Mendoza