Rutas

Comenzaron las obras de reasfaltado en la Ruta Provincial 33, clave para la futura Variante Norte

La Dirección Provincial de Vialidad inició las obras en esta vía productiva que que contemplan 5,6 kilómetros de nueva carpeta asfáltica.

La Dirección Provincial de Vialidad avanza en las obras de la Ruta Provincial 33.

Las tareas ya comenzaron con la limpieza del lugar de trabajo, los ensanches y el emparejamiento de banquinas, entre las rutas provinciales 20 y 31. En los próximos días se iniciará el "reclamado", procedimiento por el cual se triturarán los 5,6 kilómetros de la vieja carpeta asfáltica, cuyo pasivo será reciclado por la misma máquina y utilizado como base para el nuevo encarpetado.

ruta provincial 33 obra de vialidad

El plan integral de las obras

La Ruta Provincial 33 comienza en la Ruta Nacional 7, a muy pocos kilómetros de la Variante Palmira-Agrelo, que funcionará próximamente, como el desvío de carga pesada desde la RN 7 a la RN 40 hacia el sur, a Luján de Cuyo. Finaliza en la 34, ruta sobre la que están apostadas las villas cabeceras de Lavalle y de Costa de Araujo, y que desemboca en la RN 40 al norte.

La obra se encuentra en una fuerte zona productiva con infraestructura de riego y en constante crecimiento, que registra una gran expansión de la chacra, además de haber viñedos y frutales, lo que se explica por la presencia operativa de una de las plantas conserveras más grande del país, ubicada muy cerca de la Ruta Provincial 31.

Según explicaron, el objetivo del proyecto no es solo dejar operativa a mediano plazo la Variante Norte a través de una red de rutas que la vinculará a la Variante Palmira-Agrelo, sino también, jerarquizar la red vial de esta zona productiva del norte de Maipú, sur de Lavalle y oeste de San Martín, vinculadas con el río Mendoza por el puente que se va a construir en la RP 31.

