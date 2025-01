Bullrich al PRO: "Se tienen que definir, o son oficialismo o son oposición"

En el inicio del año, la funcionaria de Javier Milei elogió lo hecho en 2024 y marcó las diferencias entre la actual y la gestión del ex presidente entre 2015 y 2019.

"No quiero tener un debate con Macri, pero es la primera vez que un gobierno va al hueso", remarcó Bullrich.

En declaraciones radiales, sostuvo que la "Argentina no podía salir de otra manera, no era gradual, era por shock".

"Se hizo una corrección muy de fondo en relación a cómo se construye y se organiza una sociedad para que no sea una riqueza de que unos le sacan a otros. Es tan profundo el cambio que se ha hecho que ahora lo que va a venir va a ser todo mejor, porque se ha reorganizado un tipo de sociedad", expresó la ministra de Seguridad.

Sobre la posibilidad de un acuerdo con el PRO, dijo que "es con todos los que quieran apoyar el cambio".

En otro orden, se refirió a la interna entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel y consideró que se trata de "una pelea política, no personal".

"Que Milei haya perdido esa posibilidad de tener una vicepresidenta ordenada hace que hayamos perdido un recurso importante en el Senado", evaluó Bullrich.

Y agregó: "Si la vicepresidenta dice que va a congelar los sueldos de los senadores y luego dice que gana chirolas, no lo está haciendo por convicción".

"Todos vivimos del sueldo del Estado como todos los argentinos viven hoy con un sueldo bajo. Pero no es tan bajo porque el salario se está recuperando. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si un día congelás el salario y al otro día decís que ganás chirolas, no lo hacés por convicción, no compartís la decisión del presidente de la austeridad del sueldo de sus funcionarios como ejemplaridad porque el ejemplo es mucho más importante que la palabra", afirmó la ministra.