Balotaje en Uruguay: cerraron los comicios.

En total eran 2.727.120 electores habilitados para sufragar este domingo, entre las 8 y las 19.30 hora local en más de 7.200 circuitos de votación.

La palabra de los candidatos tras el balotaje

Durante la jornada democrática Álvaro Delgado, quien asistió junto a su esposa Leticia Lateulade, expresó: "Hicimos la mejor campaña, la que merecían los uruguayos". Y agregó: "No voy a ser el presidente de la mayoría, quiero ser el presidente de los acuerdos y voy a dar todas las señales para buscar todos los acuerdos".

Por su lado, luego de ejercer su voto, Yamandú Orsi, ex intendente de Canelones e hijo de padres almaceneros, les habló a los indecisos pidiéndoles que "no pierdan la esperanza en que la política vale la pena". Además, se refirió a la falta de diálogo propuesta por quienes no comparten su ideal político: "Nunca terminas conforme del todo. Mi línea argumental es la que he tenido desde hace años. No me gusta hablarle a los segmentos. Tenés que decir lo que pensás y sentís. Acomodar el cuerpo a necesidades electorales a la larga es una trampa".

Votó Pepe Mujica

El ex presidente uruguayo, José "Pepe" Mujica, generó gran expectativa a la hora de ejercer su voto, sin embargo, los fotógrafos se quedaron con las ganas de poder retratar el momento ya que el ex mandatario agarró el sobre y sin esperar los flashes soltó su elección depositándola en la urna, generando la risa de los presentes.

Luego manifestó: "El gobierno que venga, sea cual sea, va a tener que tener capacidad de crear un clima que permita acercarse a negociar e intercambiar. Un clima como cuando estaba (Alejandro) Achugarry de ministro (durante el gobierno de Jorge Batlle). No quiere decir que coincidiéramos sino que nos respetábamos. Hablamos a cada rato".

Con respecto a su salud y a su lucha contra el cáncer, fue tajante: "No tengo más nada que esperar. Mi futuro más próximo es en el cementerio, por razones de edad. Pero me interesa la suerte de ustedes, de los jóvenes. Que cuando tengan mi edad van a vivir en un mundo muy distinto".

Para finalizar, sobre Javier Milei, dijo: "Lo de Milei es de los argentinos, no es un problema en el que nos tengamos que inmiscuir. Es un semejante país que no lo vamos a cambiar nosotros, pero como los países no se mudan, tenés que tratar de tener la mejor relación posible, sea el gobierno que sea".

¿A qué hora se conocerán los resultados?

Se estiman que los primeros resultados se conozcan cerca de las 20.30, cuando se levante la veda electoral. Aunque el conteo final se prevé estará listo la medianoche.

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que esta noche comenzará la transición de mando con el ganador.

