ANSES le aceptó la renuncia a la jubilación de privilegio a Milei

La presentación de Milei fue una “decisión indeclinable” para no ejercer “el derecho a la jubilación de privilegio que otorga el régimen de asignaciones mensuales vitalicias”.

Qué dice la carta que le envió Javier Milei a Anses para renunciar a la jubilación de privilegio

"Rechazo obtener una jubilación bajo un régimen que no exige aportes ni edad mínimos y me someto al régimen general, al igual que lo hacen todos los ciudadanos. El compromiso asumido por el heroico pueblo argentino para mantener el equilibrio fiscal obtenido no tiene precedentes y ese esfuerzo debe ser compartido por todos", sostuvo el Presidente.