Alejado de la campaña, cuál es la agenda de Alberto en el cierre de su gestión

"Me propuse hacer una Argentina más federal y tengo la tranquilidad de que he cumplido. ¿Alcanza con lo que he hecho? No, hace falta mucho más, pero no hay que bajar los brazos". El presidente @alferdez en el acto de inauguración de 100 obras públicas del Plan #ArgentinaHace. pic.twitter.com/eG5TmbXpZH