15 de octubre de 2025
Sitio Andino
Amplio operativo

Un policía se disparó con su arma y fue trasladado de urgencia al hospital Schestakow

Un policía sufrió un accidente con su arma de fuego en su vivienda ubicada en Lisandro de la Torre y Capdeville de San Rafael. Se encuentra estable.

Fue trasladado al hospital Schestakow y se encuentra estable

 Por Carla Canizzaro

Un gran operativo policial se desplegó durante la tarde de este miércoles en San Rafael luego de que un policía se disparó accidentalmente con su propia arma. El hecho ocurrió cuando el agente se encontraba en su domicilio. Fue trasladado al hospital Schestakow y se encuentra estable.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de Lisandro de la Torre y Capdeville. El uniformado habría manipulado su arma de fuego cuando se disparó accidentalmente, resultando herido en el abdomen.

Tras el hecho, el agente fue traslado de inmediato al hospital Schestakow, donde fue intervenido quirúrgicamente y por estas horas, se encuentra estable.

