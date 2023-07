Trasladaron a un centro de detención juvenil al autor del crimen de Joaquín Sperani

Según testigos, al poco tiempo de empezar a caminar por el barrio, el cadáver de Joaquín apareció ayer en una vivienda deshabitada ubicada en la calle Sarmiento 480, a unos 100 metros de la escuela con signos de haber sido atacado a golpes.

La reacción de la mamá de Joaquín ante la confesión del adolescente

padres de joaquin.jfif

"Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención", dijo esta mañana entre lágrimas Mariela Flores, madre del adolescente asesinado.

Por su parte, el padre de la víctima Martín Sperani dijo que "no hay palabras" para describir lo sucedido y recordó que, para ellos, el ahora acusado "era uno más de la familia" y sus padres "también".

"No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta", sostuvo hombre, al recordar que los papás del supuesto autor del crimen se habían sumado a la búsqueda de su hijo.

La indignación de los padres de Joaquín radica fundamentalmente en que la escuela no avisó de su ausencia desde el momento en que no ingresó al colegio, habiendo dejado la bicicleta en la puerta del establecimiento. Además, la mamá detalló que habían denunciado ante las autoridades de la escuela que su hijo era víctima de bullying. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta.

Según fuentes judiciales, en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se ve que Joaquín junto al otro chico no ingresar a la escuela y se los ve caminando alegres por la vereda de la escuela, sin estrés, sin sospechas de lo que podía ocurrir. Luego se ve regresar solo al adolescente acusado. Por otra parte, no pudo explicar porqué tenía el celular de su amigo, ni lo ocurrido en las últimas horas, por lo que se desmoronó y terminó confesando el crimen.

En tanto, la mamá se refirió a las pruebas que incriminan al chico y aseguró que "todo indica que fue él quien lo mató. Es un psicópata, basura. Era un amigo de toda la vida, no sé qué se le cruzó por la cabeza", dijo.

En ese sentido, la mujer reiteró en declaraciones a radio Continental que el acusado "confesó a la justicia que había asesinado a Joaquín" y agregó: "Dijo que lo mató con un golpe en la cabeza".

Más tarde, en declaraciones al canal C5N, la mujer dijo que no sabe si el chico actuó sólo "o hay alguien más por la forma de cómo fue golpeado Joaquín".

Y al recordar la búsqueda de su hijo realizada en los últimos días, dijo: "Este psicópata lo que hacía era embarrar la cancha para no llegar al cuerpo de Joaquín. Es un cínico. Yo quiero cadena perpetua, a mí no me interesa que tenga 14 años".

Marcela aseguró que su hijo "era bueno, un chico sin maldad, dócil, un amor de persona"

"El comisario dice que vuelve porque se le hacía la hora del colegio. Se ve que se le cae el teléfono, él volvió al colegio normal con el teléfono de mi hijo. Es un cínico, un psicópata de 14 años. Resulta que este psicópata a metros de la escuela había dejado el cuerpo de su amigo", expresó.

