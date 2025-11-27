Qué hacer para proteger el celular frente a estafas virtuales

Las autoridades buscan reforzar la prevención y concientizar a la ciudadanía

El Ministerio de Seguridad y Justicia impulsó una nueva acción para fortalecer la prevención de estafas virtuales y otras modalidades delictivas vinculadas al uso de dispositivos móviles. En esta ocasión, difundió un conjunto de recomendaciones destinadas a mejorar la protección de los celulares y promover hábitos seguros entre los usuarios.

Según explicaron desde el organismo, aunque la tecnología avanza de manera constante, sigue siendo esencial respetar y aprovechar todas las medidas de seguridad que ofrecen los equipos desde fábrica, como el bloqueo por huella, patrón o reconocimiento facial.

El primer paso consiste en activar un sistema de bloqueo seguro : PIN, contraseña o métodos biométricos como la huella dactilar o el reconocimiento facial. Esto evita que terceros puedan acceder al dispositivo en caso de extravío o robo. La recomendación es utilizar todas las opciones de seguridad disponibles .

2. Configurar un PIN para la tarjeta SIM

Asignar un código PIN a la SIM impide que la tarjeta sea utilizada en otro equipo sin autorización. Cada vez que la SIM se inserte o el celular se reinicie, se solicitará ese código. Aunque las operadoras cuentan con un PIN predeterminado, es posible modificarlo desde la configuración del teléfono para reforzar la seguridad.

3. Activar la verificación en dos pasos

En aplicaciones muy utilizadas, la verificación en dos pasos es fundamental para prevenir la clonación de cuentas. Este sistema agrega una capa extra de protección y evita que la cuenta pueda instalarse en otro dispositivo sin autorización.

4. Usar contraseñas seguras

El Ministerio recomienda evitar claves obvias, como fechas de cumpleaños, direcciones o secuencias numéricas simples (ejemplo: 12345). También se desaconseja utilizar contraseñas preestablecidas. Lo ideal es combinar letras, números y símbolos para elevar el nivel de seguridad.

Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar la prevención y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar la información personal y los accesos digitales.