Por qué la abogada de la familia de Lian renunció a la causa

intensa búsqueda Desaparición de Lian: el ministro de Seguridad de Córdoba aseguró que "no encontraron ropa en los rastrillajes"

También refirió a la forma en cómo se lleva adelante la investigación, en donde no está de acuerdo como se realiza. “El día que mi cliente declaró en la unidad judicial, estuve afuera esperándolo y después pedí pasar, pero la fiscalía no aceptó que esté presente, no quiso que yo esté ahí ”.