La Policía de Mendoza realizó 10 detenciones y frenó maniobras de narcomenudeo en toda la provincia

Las personas detenidas por la Policía de Mendoza quedaron a disposición de la Justicia. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por Sitio Andino Policiales







La Policía de Mendoza desactivó varios puntos de venta de drogas en distintos departamentos de la provincia tras una serie de operativos ejecutados durante la última semana. Las acciones incluyeron allanamientos, controles preventivos y la detención de diez personas vinculadas al narcomenudeo.

Controles preventivos en zonas estratégicas de la provincia y allanamientos en viviendas De acuerdo con la información oficial, entre el martes y el sábado se desarrollaron intervenciones en viviendas del Gran Mendoza y del Este provincial que habían sido señaladas por actividad ilícita. En el departamento de Lavalle, los efectivos ingresaron a dos domicilios ubicados en calle Las Heras; en Guaymallén, actuaron sobre un inmueble de la calle Tupungato; mientras que en San Martín allanaron una vivienda situada en calle Paroissien.

Además de las irrupciones en domicilios particulares, la Policía desplegó seis operativos preventivos en diferentes puntos estratégicos de la provincia. Las tareas se concretaron en calle Illesca (Malargüe), calle Rosario (Lavalle), avenida La Colonia (Junín), calle Gualberto Godoy (Guaymallén), Ruta 146 km 535 en el acceso a San Rafael, y en el parque Hipólito Yrigoyen de ese mismo departamento. Estas intervenciones permitieron neutralizar maniobras sospechosas y reforzar el control territorial en zonas consideradas de circulación frecuente para el narcomenudeo.

operativo narcomenudeo droga policía de mendoza La Policía de Mendoza secuestró drogas, dinero y elementos de fraccionamiento en distintos puntos de la provincia. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas cuatro personas: dos hombres de 28 y 46 años, y dos mujeres de 44 y 50 años. Asimismo, otras seis personas fueron aprehendidas, entre ellas cuatro hombres de 25, 25, 30 y 41 años, y dos jóvenes de 19 y 24 años, todos vinculados a delitos de comercialización y distribución de estupefacientes en menor escala.

Durante los allanamientos y controles, la Policía secuestró 154 gramos de cocaína, 143 gramos de marihuana, $235.200 en efectivo, siete teléfonos celulares y diversos elementos de corte y fraccionamiento. Según las autoridades, estos materiales guardan relación directa con la actividad de narcomenudeo que operaba en los domicilios intervenidos. Todas las medidas fueron ordenadas en el marco de investigaciones previas y coordinadas entre la Jefatura de Lucha Contra el Narcotráfico y el Ministerio Público Fiscal Federal.