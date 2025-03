Insólita liberación de un acusado de tentativa de femicidio

Un hombre que estaba acusado de tentativa de femicidio contra su ex pareja en la provincia de Neuquén fue sobreseído por un insólito error de la fiscalía . Según explicaron, el organismo encargado de la investigación no presentó la documentación en el plazo legal.

Como era de esperarse, la abogada del imputado, Héctor Adrián Álvarez, ratificó que no llegó ninguna presentación a la Oficina Judicial, motivo por el cual debían otorgarle el sobreseimiento a su cliente, quien cumplía además prisión preventiva.

Juan Kees, juez que intervino en primera instancia, manifestó que “no era justo” para la víctima que por un problema en el sistema se desactive la causa.

El caso llegó hasta el Tribunal de Impugnación, donde las juezas Florencia Martini, Liliana Deiub y el juez Richard Trincheri determinaron por unanimidad sobreseer al acusado.

“La fiscalía está obligada a cumplir los actos procesales. La omisión tiene consecuencias”, argumentaron los jueces, de acuerdo a lo informado por el medio Río Negro.

Los tres magistrados manifestaron que no se trató de un error del Ministerio Público Fiscal, si no que Azar no hizo “click en siguiente” para cargar el documento en el nuevo sistema.

Ahora el fiscal impugnó dicha resolución y resta saber qué decisión tomará el Tribunal Superior de Justicia, integrada por Soledad Gennari y Evaldo Moya.

Fuente: Noticias Argentinas