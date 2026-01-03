Dos personas detenidas tras un procedimiento antidroga en Malargüe

Por Sitio Andino Policiales







Una mujer de 21 años y un hombre de 32 fueron aprehendidos tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Municipal, en Malargüe. El procedimiento estuvo a cargo de personal especializado y quedó bajo intervención de la Justicia Federal con sede en San Rafael.

Cómo fue el operativo en Malargüe El operativo, llevado a cabo alrededor de las 19:15 horas en un domicilio sobre calle Fuerte El Alamito, se realizó en el marco de una investigación vinculada al narcomenudeo en la zona sur provincial. La vivienda había sido identificada previamente como un presunto punto de venta de estupefacientes.

Durante el allanamiento, los efectivos de la División Contra el Narcotráfico Zona Sur secuestraron 7,90 gramos de cocaína, un arma de fuego calibre 32, varios proyectiles, teléfonos celulares, balanzas digitales y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Sin título (2) Parte del material secuestrado en el allanamiento en Malargüe La Fiscalía Federal Descentralizada de San Rafael supervisó la medida, y por disposición del Ayudante Fiscal de Malargüe se ordenó la aprehensión de ambos imputados, su traslado a sede policial y la apertura de actuaciones judiciales.

Además de la causa por estupefacientes, se iniciaron actuaciones por tenencia de arma de fuego de uso civil, conforme a la normativa vigente. Desde el ámbito judicial destacaron que estas investigaciones buscan reducir la circulación de drogas a nivel local y prevenir delitos asociados, una problemática que también afecta a comunidades del sur mendocino como Malargüe.

Compartí la nota:







