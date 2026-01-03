3 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Operativo exitoso

Dos personas detenidas tras un procedimiento antidroga en Malargüe

Una mujer de 21 años y un hombre de 32 fueron detenidos tras un allanamiento en Malargüe. Conocé todos los detalles del procedimiento.

Dos personas detenidas tras un procedimiento antidroga en Malargüe

Dos personas detenidas tras un procedimiento antidroga en Malargüe

Por Sitio Andino Policiales

Una mujer de 21 años y un hombre de 32 fueron aprehendidos tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Municipal, en Malargüe. El procedimiento estuvo a cargo de personal especializado y quedó bajo intervención de la Justicia Federal con sede en San Rafael.

Cómo fue el operativo en Malargüe

El operativo, llevado a cabo alrededor de las 19:15 horas en un domicilio sobre calle Fuerte El Alamito, se realizó en el marco de una investigación vinculada al narcomenudeo en la zona sur provincial. La vivienda había sido identificada previamente como un presunto punto de venta de estupefacientes.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 2 de enero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 2 de enero de 2026
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 1 de enero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 1 de enero de 2026

Durante el allanamiento, los efectivos de la División Contra el Narcotráfico Zona Sur secuestraron 7,90 gramos de cocaína, un arma de fuego calibre 32, varios proyectiles, teléfonos celulares, balanzas digitales y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Sin título (2)
Parte del material secuestrado en el allanamiento en Malargüe

Parte del material secuestrado en el allanamiento en Malargüe

La Fiscalía Federal Descentralizada de San Rafael supervisó la medida, y por disposición del Ayudante Fiscal de Malargüe se ordenó la aprehensión de ambos imputados, su traslado a sede policial y la apertura de actuaciones judiciales.

Además de la causa por estupefacientes, se iniciaron actuaciones por tenencia de arma de fuego de uso civil, conforme a la normativa vigente. Desde el ámbito judicial destacaron que estas investigaciones buscan reducir la circulación de drogas a nivel local y prevenir delitos asociados, una problemática que también afecta a comunidades del sur mendocino como Malargüe.

Temas
Seguí leyendo

Turismo en Mendoza: esperan una temporada de verano que supere a las últimas dos

Mendoza avanza hacia una minería sostenible integrada al desarrollo económico, energético y territorial

Malargüe presentó oficialmente la Fiesta Nacional del Chivo: cinco noches especiales durante enero

La Justicia rechazó un amparo y habilitó los primeros proyectos mineros en Malargüe

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de diciembre de 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 28 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 27 de diciembre 2025

Las Más Leídas

Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un en un hotel de San Francisco
Hollywood de luto

Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un hotel de San Francisco

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera
Lamentable

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Incendio en un árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional
En Ciudad

Incendiaron el árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional

Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad.
Trágico hallazgo

Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K
Confirmación

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K