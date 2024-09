Cómo sigue el caso Kiczka tras el análisis a los dispositivos electrónicos secuestrados

A principios de septiembre, desde la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron qu e se encontraron más de 600 videos de abuso sexual infantil -entre los que había bebés recién nacidos, niños y adolescentes- en dispositivos tecnológicos obtenidos durante uno de los allanamientos al ex legislador que, actualmente, se encuentra detenido con prisión preventiva.

El operativo en ese domicilio se llevó a cabo el 18 de septiembre, luego de que se descubriera una conversación entre el ex diputado y su novia en la que ella le advertía que borrara los archivos de su computadora. “Tengo fueros, no me pueden investigar”, fue la respuesta de Kiczka, según publica Noticias Argentinas.