Milei y la difícil convivencia con la Presidencia

Todo el país atento Elecciones en Boca: Riquelme vs Macri, y la participación de Milei

Los propios números que distribuyó el Ministerio de Economía el martes con los anuncios de Luis Caputo, desmienten la proporción presidencial.

image.png Los propios números distribuidos por el MECON y la Presidencia desmiente la afirmación de Javier Milei sobre quien recae el ajuste.

Los alcances del paquete desregulatorio son todavía una incógnita, aunque crecen las sospechas que es un paquete más a la medida de los pedidos de los círculos de poder que de las necesidades de la economía o la ciudadanía.

Santiago del Estero se declara en emergencia económica, San Luis pagará los salarios de diciembre y enero en dos cuotas y la provincia de Buenos Aires agita el fantasma de emitir su propia moneda (única provincia que puede hacerlo). Guillermo Francos trajina la reunión de los gobernadores con el Ejecutivo del martes.

Por qué decimos con el Ejecutivo y no con el Presidente. Porque en la noche del viernes comenzó a circular la versión de que Javier Milei no estaría presente en el encuentro.

Francos está desde el viernes en conversaciones con los gobernadores para tratar de ordenar la discusión que se dará el martes, donde además se vivirá una situación inédita: el Ejecutivo no tendrá ningún representante propio. No sería muy inteligente que el Presidente no esté presente en la primera convocatoria a los mandatarios provinciales. Donde -además- los gobernadores de la mayoría de la provincias presentarán un fuerte reclamo encabezado por Alfredo Cornejo por la rentrée de las retenciones a las economías regionales más salvajes que nunca.

image.png Javier Milei en su despacho de la Rosada el viernes por la tarde.

Mientras, el desempeño del dólar blue en las últimas horas provocó cierto beneplácito del equipo económico, pero también es la perfecta comprobación de quién, cómo y dónde maneja ese mercado, más destinado a generar incertidumbre y pánico, que a vender y comprar dólares.

La idea de los hombres del Ejecutivo es que el DNU desregulador de la economía -sobre el cual trabajó el exfuncionario de De La Rúa y Macri- se dé a conocer antes de la reunión con los gobernadores. Allí se buscará apoyo de los jerarcas provinciales y también para las leyes que se enviarían al Congreso.

Este ítem también trae un problema. Por un lado, en el último piso del Hotel Libertador y la Casa Rosada creen que es necesario convocar a sesiones especiales cuanto antes y es imposible esperar al 1 de marzo. Sin embargo, la convocatoria a las sesiones especiales dejaría sin sustento legal el DNU desregulador que avanzaría sobre “miles de leyes”. La convocatoria al Congreso demostraría que la necesidad y urgencia porque el Parlamento no está funcionando no es tal.

Qué dice el DNU desregulador, es toda una incógnita. Andan por allí circulando algunos supuestos borradores pero, al igual que con la primera tanda de medidas, mejor la prudencia y esperar conocerlo. Recordemos que dicho decreto después tiene que ser aprobado por alguna de las comisiones de análisis de las Cámaras de Senadores o Diputados. De allí la importancia de la movida de Victoria Villarruel en el Senado y la negociación con los gobernadores.

El peronismo está bebiendo su propia medicina. Cristina Fernández de Kirchner fue quien pugnó durante su presidencia por cambiar la regla que decía que los DNU debían después ser ratificados por las Comisiones de ambas Cámaras. Hoy, a Milei le sería imposible pasar ese filtro. Sin embargo, aquella modificación de CFK y la movida de Villarruel, el PRO, la UCR y el Peronismo cordobés y suelto que a partir de ahora lo podríamos llamar Peronismo Libertario; dejan al Presidente en mejor posición. Claro que para eso deberá negociar. Y mucho.

La intempestiva renuncia en la tarde del sábado de Eduardo Roust, Subsecretario de Prensa, con un comunicado lleno de entrelíneas con munición gruesa a los adolescentes comunicadores e influencers que rodean al Presidente, es la muestra que ni las aguas están calmas ni el clima es el mejor. El video del viernes a la tarde, junto con las fotos en el despacho de la Rosada, detonó a todo el equipo de comunicación seria del Gobierno y hasta se puso en duda la continuidad de Manuel Adorni. Pero no solo el equipo de comunicación mostró su malestar. Los políticos más avezados del Gobierno se mostraron espantados cuando vieron al mismo tiempo que todos los ciudadanos la publicación del presidente en las redes sociales.

Definitivamente la convivencia de Javier Milei y sus íntimos, con la responsabilidad de Gobernar el país, no será fácil.