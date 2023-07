La larga negociación con el FMI condiciona la economía

Así hace una semana, o un poquito más, un par de medios encabezados por el más cercano editorialmente a la embajada de Estados Unidos al que se sumaba el más cercano al “campo argentino”, comenzaron a instalar los “pedidos” de devaluación por parte de las autoridades del Fondo. A los pocos días, cuando se sumó el Gran Diario Argentino y ya los pedidos eran de “fuerte devaluación”. Como quién no quiere la cosa, coincidente en el tiempo con la escalada del dólar blue que permitía a esos mismos medios titular que el dólar ilegal rompía récords históricos de cotización.

Brujas, o no, de por medio, el FMI daba a conocer el staff report (como contamos en la semana) que ponía estimaciones propias al atraso en la cotización del dólar que denuncian los técnicos del organismo.

A partir de estas operaciones la versiones comenzaron a crecer, cada quien dice tener la posta y augura una serie de medidas que nadie, por supuesto, confirma en medio de una negociación más que difícil.

image.png En medio de las negociaciones con el FMI vuelven los rumores de nuevos dólares para las exportaciones y ahora también para las importaciones.

Hay que decir también que algunos funcionarios colaboran bastante poco. Por ejemplo el Secretario de Agricultura Juan José Bahillo (que estuvo en la semana en Mendoza entregando “planes” para el sector vitivinícola) que no pudo contenerse y tanto en la Provincia de Mendoza como en la apertura de la famosa Exposición de la Sociedad Rural dio a entender que se preparaban medidas para el sector.

Lo cierto es que los operadores mostraron su expertise y lograron unificar los rumores en un paquete de medidas que todos dan por ciertas y que se anunciarían incluso este fin de semana.

Por un lado se habla de un nuevo dólar soja pero sin soja. Sería un tipo de cambio diferencial para el sector agropecuario que incluiría a todas las producciones (incluidas las regionales) pero dejando fuera al poroto .

Por otro lado se pondría en marcha un dólar importador para todos los productos que entren a la Argentina, excepto los necesarios para la importación de materias primas necesarias para la elaboración de alimentos, productos de primera necesidad y todo lo relacionado a energía.

Las supuestas medidas que se tomarían son un camino intermedio entre la devaluación total y no tocar el dólar oficial.

Sin embargo no serían inocuas y generarían una serie de inconvenientes importantes. Primero un tipo de cambio diferencial para las expo del sector agropecuario significaría una mayor emisión de pesos que tendría efectos inflacionarios presionando sobre los dólares financieros y el blue. Lo que obligaría al Central a aumentar las tasas para licuar esos pesos sin que vayan al dólar.

Por otro lado un dólar “más caro” para las importaciones mediante un impuesto mejoraría la performance tributaria pero se necesitaría un fortísimo control para evitar las famosas vivezas criollas, pero además también tendría efectos inflacionarios. Nadie duda que rápidamente las listas se actualizarán con el “nuevo dólar”.

Es cierto que si el Fondo libera adelantos sumado a un flujo importante de exportaciones, incentivadas por un dólar competitivo, se podría pensar que habrá aire para controlar las cotizaciones.

El escenario en cualquier caso es de difícil pronóstico. ¿Se puede jugar al límite en un proceso electoral? Difícil, cualquier político, candidato o no, prefiere no hacer olas en plena campaña, sin embargo la situación no da para hacer la plancha, queda demasiado tiempo por delante hasta octubre y aún más hasta diciembre. Meses donde lo más importante será la templanza, la decisión y la creatividad.

Bonus track electoral

Dos elecciones se llevarán el interés de los amantes de la política este domingo. Una nacional y otra internacional.

Por un lado con epicentro en la capital cordobesa (que se lleva toda la atención) varias localidades de la provincia mediterránea deciden sus intendentes. Juntos por el Cambio busca una victoria en la Ciudad de Córdoba que le permita seguir mostrándose como una fuerza destinada a conducir el país. Por su parte el PJ cordobés pretende retener el gobierno de la Ciudad como lo hizo con la provincia. Las encuestas auguran una elección muy reñida, el problema es que ya nadie cree en ese instrumento.

En tanto en España, la derecha española va en busca de la mayoría parlamentaria que le permita quedarse con el Ejecutivo. La última semana el PSOE parece haber recuperado algo de vitalidad y junto a sus aliados ven posible retener la presidencia del país para Pedro Sánchez. Podrá el PP y sus aliados sumarse a la ola de gobiernos de derecha que parece apoderarse de Europa o el Socialismo retendrá su gobierno. Las predicciones muestran que sera una elección muy cerrada y que los que terminaran inclinando la balanza serán los legisladores que puedan obtener los partidos más pequeños que terminan aliando fuerzas en el parlamento con los dos principales partidos del país.