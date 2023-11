Javier Milei se pone en marcha con pocas precisiones

Javier Milei y Mauricio Macri llevan ya dos reuniones. El ex presidente aparece como fundamental en el armado del equipo del mandatario electo

Las primeras 24 horas de Javier Milei como presidente electo no tuvieron demasiado de novedoso . Lo más sorprendente quizás sea el rechazo de la invitación presidencial a reunirse durante el lunes (el encuentro se realizará hoy) y la aparición fuerte en su discurso de la idea de orden en base a represión.

Esa última idea fue ratificada por el ex presidente Mauricio Macri en la noche en un programa televisivo, donde incluso dejó su análisis de un posible conflicto social en las calles con enfrentamientos entre jóvenes. Después de mantener una nueva reunión por más de una hora con el presidente electo.

Los nombres que dejó trascender de su equipo tampoco fueron novedosos, salvo el anuncio de Carolina Piparo frente al ANSES y la posibilidad de que Miguel Angel Pichetto sea propuesto como presidente de la Cámara de Diputados ante la ausencia de legisladores propios de confianza y experiencia le entrega la conducción de Diputados a Mauricio Macri, confirmando que la casta no tiene miedo, sino que lo que tiene es su lugar asegurado.

En sus primeras definiciones radiales armó una mezcla entre Leliq y Cepo sin sentido ni mucha relación, excepto que usaría las Leliq para canjearlas por 30 mil millones de dólares en efectivo provenientes de fondos de inversión (No explicó a cambio de qué ni cómo) para después congelar cualquier emisión por 2 años. Por supuesto no fue repreguntado cómo se solventaría el crecimiento de la economía. Quizás no haga falta, su definición preanuncia un párate fenomenal de la economía como política de shock para intentar la baja de la inflación.