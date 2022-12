Inflación, la Política del Burro tiene su primera recompensa

La llegada de Sergio Massa a Economía doto a ese ministerio de una visión real de la política (que no tenia Martín Guzmán) y esa visión real de la política quizás es la 1que lo llevo a tratar de encontrar el equilibrio entre congelamiento de facto que propugnaba en kirchnerismo y el dejar hacer disfrazado de controlcitos que llevaron adelante el tándem Guzmán-Kulfas, con el precepto del Presidente muy similar al del Alfonsinismo con Pugliese, de creer que el capital es bueno per sé. Algo así como “Les hable con el corazón y me contestaron con el bolsillo” parte 2.