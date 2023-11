El Mundo le trae malas noticias a Javier Milei

No puede haber noticia que deje más en ridículo a Javier Milei y sus definiciones sobre política y comercio internacional durante el debate del domingo. Es de esperar que en las próximas horas el candidato anarcolibertario no adjudique dicho viaje y reunión a una confabulación mundial por parte de Los Tosedores de Sergio Massa .

El candidato anarco libertario, que ve como una solución al comercio internacional la triangulación de exportaciones , aseguró en el debate que su alineamiento era con Estados Unidos e Israel, es de esperar que ante esta noticia no incorpore a Biden a la lista de mandatarios comunistas con quienes rompería relaciones.

Es bueno recordar que los tres principales mercados comerciales de China son Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, países que como cualquiera sabe son gobernados por el comunismo internacional y la "izquierda aplastada por el Muro de Berlín".

Según lo publicado por AFP la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre informó que los dos dirigentes abordarán temas bilaterales, regionales y globales, y las formas de "gestionar responsablemente la competencia" porque, como dice Milei, el Estado no se involucra en ningún lugar del mundo en el comercio entre privados.

El desconocimiento de Javier Milei y su posible canciller Diana Mondino sobre el funcionamiento de la economía y el comercio internacional fue uno de los centros de atracción de los cuestionamientos de todos los colores y formatos.

Desde el sector agropecuario Gustavo Idigoras, titular de CIARA, la cámara de industria aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, afirmó que "el comercio internacional está regulado por disciplinas multilaterales de la OMC que la negocian gobiernos, y solo los gobiernos pueden lograr mejoras. Si nos paran un barco o un contenedor, también es el gobierno el que debe intervenir. El rol del Estado es imprescindible en el comercio exterior. Lo que no debe hacer el Estado es intervenir mercados, pero si regularlos y negociar aperturas de productos argentinos en los países".

image.png Javier Milei, el domingo, dejo definiciones exóticas sobre el funcionamiento del comercio internacional.

Por su parte alguien insospechado de simpatía alguna con Unión por la Patria, el ex embajador en China, Diego Guelar afirmó en declaraciones radiales que "China y Brasil representan más del 50% del flujo comercial de la Argentina. No he escuchado que Milei dijera que hay que derogar la Constitución y la integración es un objetivo constitucional, como la recuperación de Malvinas o la prohibición de la pena de muerte. Este tipo de declaraciones generan mucha confusión y mucho daño, porque las relaciones entre los estados son permanentes, más allá de las ideologías, del carácter de los presidentes".

El repudio o la sorpresa fue unánime, sin distinciones partidarias, empresariales o académicas.

Mientras las declaraciones se acumulaban, Mauricio Macri visitó a Milei en su cuartel electoral del hotel del centro porteño. Los detalles de la reunión se han transformado en un secreto de estado y las versiones son muchas, pero ninguna con asidero cierto o fuentes fidedignas.

Solo quedó claro que la estructura comunicacional del ex presidente sigue al servicio de Javier Milei. El traslado de Jonathan Viale al mismo hotel con todo el equipo para entrevistar al candidato, como si fuera un mandatario extranjero que llega al país, el tono del reportaje (grabado y editado antes de salir al aire) y los pases de los programas del canal así lo demuestran.

Serán cuatro días de vértigo y, quizás, de muchas novedades que mantienen un final más que abierto como para imaginar el resultado del combate final.