Argentina y Milei, un mundo desconocido y lleno de interrogantes

Ahora, el compromiso de transmitir certezas es del nuevo presidente y su equipo , la responsabilidad del gobierno es poner en marcha sin demasiadas complicaciones una transición más o menos ordenada. La actitud de Sergio Massa (de confirmarse) de bajar del escenario y pedir licencia como ministro no colabora en lo más mínimo a ese objetivo .

La responsabilidad del nuevo presidente durante la jornada de hoy, aprovechando el feriado, es la de dar algunas claves para que mañana los mercados no vuelen tras las cotizaciones del dólar ante la posible dolarización de la economía Argentina. Un dato importante los mercados internacionales mañana operan habrá que seguirlos con atención.

Se abre otro escenario inédito para nuestro país, el de un Presidente que no tiene estructura territorial, no tiene gobernadores que le respondan directamente, tampoco intendentes y bloque legislativos que ocupan la tercera minoría en las cámaras.

El peronismo retiene para sí 8 provincias, Juntos por el Cambio 10 (en su mayoría radicales) y las fuerzas provinciales 6. En las Cámaras Javier Milei contará con solo 8 senadores propios sobre 72 y en diputados 38 sobre 257. El peronismo queda como principal opositor parlamentaria con la primera minoría en ambas Cámaras y es un misterio cómo se reagrupará Juntos por el Cambio.

El tema no es menor, el domingo terminó el ciclo de decisión ciudadana, a partir de hoy y durante dos años el poder de voto o veto está en manos de los representantes que eligió soberana y democráticamente el pueblo. Para decirlo más sencillo, la casta que Javier Milei dice odiar. No queda otra alternativa que negociar con ella si quiere implementar algunas de las reformas que anunció.

En su discurso de anoche aseveró que no es época de gradualismo sino de políticas de shock, los números institucionales para aplicar políticas de shock parecen no acompañarlo, primer problema severo para la gestión que se iniciará el 10 de diciembre.

La estructura que pueda aportar Mauricio Macri será fundamental para que Javier Milei pueda conformar su gobierno. Una de las primeras contradicciones que sufrirá el presidente libertario es la estructura del Estado que, según su discurso, viene a recortar la necesitará para poder ubicar a todos sus militantes y apoyos de campaña. Seguramente Macri ya le habrá explicado que el recorte del Estado que él sueña es imposible. Si hay algo memorable del paso por el Estado de Mauricio Macri son los pomposos nombres que se creaban para las secretarías y ministerios (algo que el gobierno de Alberto Fernández no desarticuló y hasta profundizo)

Las preguntas sobrepasan en mucho a las respuestas. Los qué, cómo, cuándo y dónde tradicionales del periodismo se multiplican infinitamente.

image.png Sergio Massa, reconoció rápidamente al nuevo presidente de Argentina y pidió responsabilidad. Sin embargo, bajo del escenario y pidió licencia como Ministro.

Cuál será el Javier Milei que asumirá el gobierno, el que se hizo famoso en los sets televisivos o el de las últimas semanas que se desdecía de su propia plataforma electoral.

El primer dato interesante del discurso como presidente electo de Javier Milei es que él mismo considera un milagro su llegada a la presidencia (quizás por eso nunca agradeció a los 13 millones de ciudadanos que lo votaron) y realizó un llamamiento a todos los dirigentes políticos que quieran sumarse al cambio no importa de dónde vengan y que hayan hecho antes.

Como si supiera lo que pensaba hacer Sergio Massa pidió al gobierno que sea responsable hasta el 10 de diciembre y (como dijimos) advirtió que no habrá gradualismo sino políticas de shock. Políticas que deberá explicar en los próximos días ya que “abrazar las ideas de la libertad para solucionar los problemas graves de la argentina” no parece ser una política demasiado concreta

Milei aseguro que no vienen a inventar nada sino a abrazar las ideas de la libertad y hacer lo que se hizo en otras partes del mundo. Un dato interesante es que lo que propuso en su campaña no se hizo en ningún lugar del mundo, la Argentina a partir de hoy se transforma en un laboratorio mundial de consecuencias impredecibles (impredecible no es bueno o malo en sí. Es es; imprevisible)

El tiempo es lo que menos sobra si el presidente electo y la dirigencia en general quieren mantener la paz social y comenzar un año para la Argentina lleno de incertidumbre, pero relativamente ordenado.

Javier Milei deberá enfrentar los mismos problemas que enfrentaría Sergio Massa, pero el cuello de botella a cualquier política que se desee poner en marcha en la restricción externa de la Argentina, la falta de dólares genuinos. Las previsiones hacen pensar que una devaluación de la moneda y un 2024 de características mucho mejores a este 2023 en cuanto a balanza comercial pueden generar otro escenario. Pero ese escenario para que sea fructífero y virtuoso debe contener si o si una administración ordenada de esas reservas cosa que no está en las ideas libertarias de Javier Milei, otro choque entre teoría y realidad que será interesante ver cómo se resuelve.

Los ciudadanos hablaron a través de la democracia que es lo más sagrado que nos tocó reconstruir en la Argentina y ahora defender. La primera defensa es respetar la voluntad ciudadana y en eso se debe centrar la ciudadanía y estar atenta a los acontecimientos.

Pero también es cierto que los experimentos de un nombre al gobierno y otro al poder en la Argentina moderna no terminaron bien. Campora al Gobierno, Perón al poder terminó en un desastre mayúsculo, la ecuación Fernández -Fernández tampoco fue exitosa. Se abre el interrogante para la nueva era: Milei al Gobierno, Macri al poder.