Argentina: ¿La crisis financiera global le da otra oportunidad?

La corrida cambiaria que logró controlar el gobierno sobre el finde semana no fue estéril y dejo el barco averiado y las averías se llaman enfriamiento de la economía, inflación y nueva caída del poder adquisitivo de los salarios profundizando la desigual distribución de la riqueza que produce nuestra economía, como dijo (una vez más) la vicepresidenta el crecimiento se lo llevan 3 o 4 vivos.

La preocupación no es menor, en la Secretaria de Comercio ven en vivo y en directo como los precios de los alimentos no paran de aumentar y en abril según las consultoras privadas que siguen el comportamiento de las góndolas informan aumentos entre el 9 y el 10 por ciento mostrando que no hubo desaceleración alguna después del pico de marzo