Marcelo Barovero le pasó el "trapo" a River Plate

Una respuesta que puede generar sorpresa en el hincha de River Plate. A Marcelo Barovero (actualmente juega en el Necaxa de México) le preguntaron de qué cuadro era en el extranjero y no titubeó con su respuesta.

"No tengo, lo único que me importa es cómo va Atlético Rafaela y Necaxa" dijo el ex jugador del club de Nuñez. En su estadía en el conjunto "Millonario", en 2014, obtuvo el Torneo Final, la Copa Campeonato y la Sudamericana.