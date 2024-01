Adolfo Bermejo: Estamos confiados, creo que nos va a ir bien"

Rodeado de toda la prensa provincial y varios medios nacionales, el referente del modelo oficialista aquí en la provincia llegó al establecimiento educativo donde se mostró feliz por ser uno de los protagonistas de la jornada electoral, además de enviar un saludo a todos los padres en su día. “Feliz día para todos los padres de Mendoza. Contento, feliz de poder estar en este día tan especial que me tiene como protagonista, como candidato a gobernador. Un día muy lindo con mucha participación, una jornada muy ordenada”, expresó.

Sobre la denuncia de su principal contrincante, Alfredo Cornejo, acerca de irregularidades en los comicios, el maipucino disparó categórico: “Cornejo se ha quejado toda la campaña. “En realidad no ha habido campaña sucia para nada. Esto pasa siempre, yo también he recibido la baja de algunos carteles pero no es para nadar haciendo ningún tipo de denuncia. Creo que la gente tiene que vivir esto como una verdadera fiesta”.

Como respuesta a la confianza que manifestó esta mañana el candidato del Frente Cambia Mendoza de ser la fórmula ganadora, el candidato del FPV retrucó: “También me imagino celebrando. A la noche Dios dirá quién es el que celebre, pero en buena hora de que todos pensemos así”. Por otra parte se mostró optimista respecto a lo que el partido pone en juego en esta elección: “Cada vez que llegan estos momentos nos ponemos ansiosos, pero estamos confiados, hemos hecho una campaña ordenada, los intendentes están consolidados, creo que nos va a ir bien”.

En cuanto a la posibilidad de contar con una visita nacional, Bermejo dijo que no tiene ninguna confirmación. Mientras que consultado sobre el impacto que tuvo en la campaña la visita de la Presidenta y Socioli, respondió: “Todo ha impactado bien porque han sido compañías que nosotros hemos valorado mucho realmente, que venga la Presidenta. que venga Daniel Scioli, ha venido el Gobernador Urtubei que tuvimos la posibilidad de dialogar en profundidad lo que es el voto electrónico cosa que hay que implementar en Mendoza”.

También comentó sobre la decisión de la Presidenta de no integrar ninguna lista de cara a los comicios nacionales. “Parece que no va a ser, bueno eso se verá en las próximas horas, es una decisión de ella y somos respetuosos de lo que ella y el conjunto del peronismo resuelva”.

Por último, el candidato a gobernador por el FPV recalcó el respeto que deberá tener quien resulte electo como nuevo gobernador de Mendoza, con la administración actual que comanda Francisco Pérez, durante de los meses de transición: “Hay que ser respetuosos del Gobernador que tiene mandato popular, ha sido elegido por la gente hasta diciembre así que quien resulte ganador, está transición va a tener que llevarla con mucho respeto y con mucha altura y que hay que transitarlo lo más ordenado posible”, expresó en este sentido.

Bermejo fue el último de los candidatos a gobernador en concurrir a emitir su voto, luego de que lo hiciera bien temprano Alfredo Cornejo y más tarde la representante del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito. Almorzará con su familia para compartir el Día del Padre y más tarde se reunirá en el Bunker del Hotel Intercontinental con el resto de los integrantes del partido a la espera de los resultados.