Sin periodistas ni cámaras, Cavallo se sentó en banquillo de acusados por el "megacanje" de la deuda en 2001

"Declaró unas tres horas e hizo una complicada explicación técnica sobre por qué se adoptaron las medidas que se adoptaron y cuál era la realidad del país en ese momento", confiaron los informantes.

Y añadieron que "detalló cómo habían sido las negociaciones del 'megacanje' y confió que él personalmente estuvo reunido con mucha gente, incluidos los representantes de los siete bancos que participaron como intermediarios en la operación".

Cavallo es el único ex funcionario importante del Gobierno de la Alianza que llega a juicio por el "megacanje" ya que la Cámara Federal sobreseyó por prescripción a los otros nueve procesados, encabezados por el ex secretario del Tesoro de los EEUU y banquero del Credit Suisse, David Mulford.

La lista de beneficiados también la conforman el actual diputado nacional del PRO Federico Sturzenegger; el ex asesor del Ministerio de Economía Horacio Liendo; el ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, el ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen.

Y a ellos se suman el ex Procurador del Tesoro Ernesto Marcer, el ex director de la Oficina Nacional de Crédito Público Carlos Molina, el ex director de Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público Norberto López Isnardi y el ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía Guillermo Mondino.

Todos ellos habían sido procesados por el juez federal Sebastián Ramos. En su anteúltimo mensaje por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández llamó la atención sobre el "megacanje" en la Justicia: "la causa penal" en los tribunales "prescribió por la lentitud de jueces, camaristas y fiscales; y a Mulford nunca se lo pudo interrogar y fueron todos sobreseídos", dijo. El miércoles pasado el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes apeló el sobreseimiento y consideró que el 'megacanje' fue "una colosal estafa a las finanzas públicas" y por tanto "lo único importante es que todos y cada uno" de los acusados "respondan penalmente por sus ilícitas acciones".

El Gobierno de la Alianza, encabezado por el presidente Fernando De la Rúa, hizo en 2001 un "megacanje" de títulos públicos de deuda por 50 mil millones de dólares que buscó postergar vencimientos de deudas en el contexto de la crisis económica que vivía el país.

La Justicia inició una causa para investigar si se cometieron delitos en la elección del consorcio de bancos que participó de la operación y que encabezó Credit Suisse First Boston, a cargo de Mulford.

El banquero estadounidense fue citado a indagatoria en marzo de 2002 y nuevamente llamado en 2006, hace ocho años, pero nunca se presentó en los tribunales para plantear su descargo e incluso llegó a figurar como prófugo y con pedido de captura.

Los acusados primero habían recibido una falta de mérito pero luego fueron procesados, situación que la Cámara entendió que no se encontraba en los avances de la causa.

Fuente: DyN