Trasladaron a Nicolás Maduro para declarar ante el tribunal: quién es el juez a cargo de la causa. Foto: Reuters.

El líder venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo, en Nueva York, Estados Unidos , luego de ser capturado por el gobierno de Donald Trump . El juez Alvin Hellerstein , a cargo del caso, es uno de los magistrados en actividad con más tiempo de carrera dentro del sistema.

El dirigente chavista fue llevado hasta el tribunal en medio de un fuerte operativo de seguridad , junto a su esposa, Cilia Flores . Ambos enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin fianza mientras se desarrolla un juicio histórico que entrelaza la lucha contra el crimen organizado y el control del petróleo.

El enjuiciamiento de Maduro en Estados Unidos estará a cargo del juez Alvin Hellerstein , de 92 años y que tiene una larga trayectoria . Es oriundo de la ciudad de Nueva York , egresado de la Universidad de Columbia y, según la Agencia Noticias Argentinas, fue nominado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton como juez del Distrito Sur de Nueva York.

En 2019, Hellerstein fue juez en la demanda colectiva que varias mujeres interpusieron en contra del productor Harvey Weinstein y sus socios por abuso sexual . En ese entonces rechazó un acuerdo reparatorio propuesto por la parte acusadora, por un monto superior a los 20 millones de dólares.

Alvin Hellerstein, juez, Estados Unidos Juez Alvin Hellerstein.

Otro de los casos con mayor impacto en la opinión pública fue la demanda que los dueños de las Torres Gemelas del World Trade Center emprendieron en contra de American Airlines y United Continental, a quienes acusaron de negligencia y responsabilizaron de las muertes que ocurrieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En el ámbito político, Hellerstein presidió casos como el emprendido en contra del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, pero que fue recientemente indultado por Trump.

La operación secreta para la captura de Nicolás Maduro

La detención de Nicolás Maduro fue el desenlace de una sofisticada operación de inteligencia que combinó el uso de tecnología de punta con una traición interna dentro del gobierno venezolano. De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, la CIA contó con la colaboración de una fuente clave en el entorno oficialista que aportó datos decisivos sobre la ubicación del mandatario en los instantes previos a la incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Desde agosto, la CIA habría mantenido agentes encubiertos en Venezuela, abocados a reconstruir el llamado "patrón de vida" de Maduro y a analizar en detalle sus rutinas y esquemas de seguridad.

La agencia de inteligencia estadounidense desplegó además una flota de drones furtivos, que permitió mantener una vigilancia "casi constante" sobre el territorio venezolano, lo que se complementó con información de origen humano para seguir de cerca cada desplazamiento del líder chavista.