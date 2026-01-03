3 de enero de 2026
Tras el operativo en Venezuela

Nicolás Maduro llegó a una base militar de Nueva York

El ex mandatario chavista, acusado de liderar el Cartel de los Soles, fue trasladado bajo custodia de Estados Unidos tras su captura en Caracas y quedó a disposición de la justicia federal por causas vinculadas al narcotráfico

image

El líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York dónde serán juzgados por cargos de conspiración narcoterrorista.

De acuerdo con la cadena CNN, Maduro será llevado al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal ubicada en Brooklyn, a la espera de su primera comparecencia ante un juez. Su esposa, Cilia Flores, viajó en el mismo vuelo y quedó igualmente bajo custodia.

El expresidente estaba esposado, con los ojos tapados y la misma vestimenta que tenía al momento de ser apresado en su país, un conjunto deportivo gris. Poco después fue trasladado una prisión federal de Brooklyn.

Asimismo, y según supo la agencia Noticias Argentinas, el próximo lunes Maduro deberá presentarse ante la justicia estadounidense para responder a una serie de acusaciones.

La llegada de Maduro y su esposa fue filmada y fotografiada por personal del gobierno estadounidense, en medio de un fuerte operativo de seguridad que se había desplegado en la estación aérea.

image

En tanto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, había confirmado en su cuenta de la red social X que Maduro “ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado cargos formales contra Maduro en marzo de 2020 por su supuesto vínculo para favorecer el narcotráfico internacional.

Además, el depuesto mandatario habría integrado la conducción del “Cartel de los Soles”, una red conformada en la década del ’90 por altos funcionarios y militares venezolanos, implicados en el tráfico de drogas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Maduro en 2020 y este sábado hizo pública una acusación sustitutiva que mantiene los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas. Hasta ahora, el proceso se desarrollaba sin la presencia del acusado en territorio estadounidense.

Según las autoridades, la operación que permitió su detención se ejecutó horas antes en Caracas. El presidente Donald Trump confirmó que el destino final de los detenidos sería Nueva York. “Serán llevados a Nueva York”, afirmó el mandatario en declaraciones televisivas, al referirse a los pasos posteriores a la captura.

Trump describió el operativo como una acción de alta complejidad, planificada durante meses.

