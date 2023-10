Todo lo que hay que saber sobre el conflicto entre Israel y Hamás: la guerra político-religiosa.

"Después de la I Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones delimita el territorio que se le asigna a Gran Bretaña, que es Palestina, en 1.947. Por consenso, encomiendan a los británicos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío; pero con la salvedad de que no perjudicara los derechos civiles y religiosos de las comunidades religiosas no judías preexistentes".

"En la Segunda Guerra Mundial, con la persecución del nazismo a los judíos en Europa, la migración hacia estas tierras se acrecienta de una manera exponencial. Este territorio de Palestina bajo mandato británico se divide en dos estados independientes: uno árabe y otro judío, se le asigna una superficie a cada uno. Gran Bretaña decide retirarse, e Israel en 1.948 declara su independencia. A partir de allí comienza todo este conflicto".

En ese territorio convivieron durante siglos cristianos, palestinos-judíos, árabes, islámicos. El problema comienza cuando inició la migración desde Europa a esa tierra prometida, su ciudad santa como es Jerusalén. En ese territorio convivieron durante siglos cristianos, palestinos-judíos, árabes, islámicos. El problema comienza cuando inició la migración desde Europa a esa tierra prometida, su ciudad santa como es Jerusalén.

“Es un conflicto político y religioso, se hizo muy mal esta partición de Palestina, sin tener en cuenta muchos puntos necesarios para una convivencia pacífica", explicó Friedl. "En 1.949 los israelíes capturan gran parte del territorio y expulsan un millón de árabes".

Qué sucede en la Franja de Gaza

"Hubo muchos conflictos, estallaron guerras a gran escala, una de ellas fue La Guerra de los Seis Días, en 1.967. Triunfa Israel, ocupa varios territorios palestinos, entre ellos Gaza, que hoy está totalmente cercado, es un apart heid".

"Israel una de las 5 fuerzas militares más importantes del mundo, con una de las fuerzas de inteligencia más importantes como es El Mosad. El ministro de Defensa de Israel había dicho un tiempo atrás que existía peligro de que armas que la OTAN y el propio Israel habían enviado a Ucrania (en guerra con Rusia), con la corrupción, podían volver a manos de los grupos más extremistas, como Hamás en Gaza. Evidentemente esto fue lo que sucedió porque el ataque fue con armas modernas, incluso con drones. Es difícil que no lo hayan previsto, ocurrió en un día muy importante a nivel religioso para los judíos, que fue el 6".

"Lo que se puede prever es que Israel desate todo su furia contra Gaza, si la comunidad internacional no logra detenerlo. Israel tiene más de 80 condenas de la ONU, pero ninguna se pudo llevar adelante porque Estados Unidos vetó sistemáticamente estas condenas. Tampoco hubo declaración contra el grupo Hamas. Evidentemente no hay acuerdo entre la comunidad internacional y no hay resolución. Turquía pidió detener este conflicto, esto puede terminar en un genocidio".

"Israel se ha convertido en un enclave de Estados Unidos en Medio Oriente. Países como Arabia Saudita ha reanudado relaciones con Irán, un histórico enemigo de Israel, junto a otros países como Emiratos Árabes Unidos, que han dejado de lado su alianza con Estados Unidos y se están volcando a este nuevo bloque comercial que conduce China, que son los BRICS. Creo que esto tiene que ver", concluyó Friedl.

Escuchá el análisis completo: