Ruptura diplomática entre Perú y México: "Hay un giro claro en la política peruana hacia la derecha"

El analista internacional Augusto Grilli Fox analizó la reciente ruptura diplomática entre Perú y México . Explicó que el conflicto refleja el cambio de rumbo político en Lima tras la salida de Pedro Castillo y la continuidad de una línea progresista en México bajo Claudia Sheinbaum .

AGF: cuando vemos la perspectiva en relación a lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador , se dio una proyección del posicionamiento en materia de relaciones internacionales que proyectaba México. Claudia Sheinbaum técnicamente es la continuidad de lo que fue el gobierno de López Obrador , y va a haber un grado de coherencia absoluto desde ahí en relación a la perspectiva hacia México y a la política regional que van a aplicar.

AGF: cuando uno analiza lo que se dio en relación al gobierno de Pedro Castillo , México en su momento había barajado la posibilidad de recibirlo con el argumento de persecución política. Ahora no sorprende que la decisión sea la de incorporar también a lo que era la jefa de gabinete del propio Castillo, quien está vinculada, en teoría, con ese supuesto intento de golpe de Estado por parte del ahora expresidente del Perú.

¿Qué cambió con la llegada de Dina Boluarte al poder?

AGF: desde lo político, el gobierno de Dina Boluarte genera un giro a la derecha, con acuerdos con el exfujimorismo y con la derecha actual del Perú. Se da un cambio de perspectiva: mientras que entre Castillo y López Obrador había una sintonía de centroizquierda, ahora en Perú hay un giro muy fuerte hacia la derecha. Además, estamos ante un presidente interino que está proyectando el llamado a elecciones.

¿Qué impacto puede tener esta ruptura en los ciudadanos comunes, peruanos y mexicanos que viven en ambos países?

AGF: puede verse un deterioro concreto. Es posible que haya complicaciones en el pedido de visas, en la articulación administrativa y en trámites consulares. Es decir, las personas pueden sentir más los efectos prácticos de esta ruptura que los gobiernos, que seguramente tratarán de mantener ciertos canales activos.

¿Y en el plano económico y comercial? ¿Se espera un quiebre?

AGF: en cuanto a las relaciones comerciales, uno entiende que van a tratar de que no exista un deterioro, sobre todo por lo que representa México para Perú como proveedor importante. Hay un mercado representativo para la economía peruana, y en lo bilateral la proyección es que se mantenga en el plano comercial. Creo que el impacto más representativo será en el plano geopolítico.

