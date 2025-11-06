6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Latinoamérica

Ruptura diplomática entre Perú y México: "Hay un giro claro en la política peruana hacia la derecha"

El especialista Augusto Grilli Fox analizó la situación entre Perú y México, y advirtió que el conflicto refleja un giro político en Lima.

Ruptura diplomática entre Perú y México: Hay un giro claro en la política peruana hacia la derecha
Ruptura diplomática entre Perú y México: "Hay un giro claro en la política peruana hacia la derecha"
Por Sitio Andino Mundo

El analista internacional Augusto Grilli Fox analizó la reciente ruptura diplomática entre Perú y México. Explicó que el conflicto refleja el cambio de rumbo político en Lima tras la salida de Pedro Castillo y la continuidad de una línea progresista en México bajo Claudia Sheinbaum.

El especialista advirtió que el impacto será más geopolítico que económico, aunque podría afectar a trámites y vínculos administrativos entre ambos países.

Lee además
Detienen al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum en pleno acto público en México
Violencia de género

Detienen al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum en pleno acto público en México
Trump lo odia y Nueva York lo eligió: Zohran Mamdani, el nuevo alcalde socialista video
Política internacional

Trump lo odia y Nueva York lo eligió: Zohran Mamdani, el nuevo alcalde socialista

Ruptura diplomática entre Perú y México. ¿Qué lectura hacés del conflicto?

AGF: cuando vemos la perspectiva en relación a lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se dio una proyección del posicionamiento en materia de relaciones internacionales que proyectaba México. Claudia Sheinbaum técnicamente es la continuidad de lo que fue el gobierno de López Obrador, y va a haber un grado de coherencia absoluto desde ahí en relación a la perspectiva hacia México y a la política regional que van a aplicar.

¿Qué hechos explican la tensión entre ambos países?

AGF: cuando uno analiza lo que se dio en relación al gobierno de Pedro Castillo, México en su momento había barajado la posibilidad de recibirlo con el argumento de persecución política. Ahora no sorprende que la decisión sea la de incorporar también a lo que era la jefa de gabinete del propio Castillo, quien está vinculada, en teoría, con ese supuesto intento de golpe de Estado por parte del ahora expresidente del Perú.

¿Qué cambió con la llegada de Dina Boluarte al poder?

AGF: desde lo político, el gobierno de Dina Boluarte genera un giro a la derecha, con acuerdos con el exfujimorismo y con la derecha actual del Perú. Se da un cambio de perspectiva: mientras que entre Castillo y López Obrador había una sintonía de centroizquierda, ahora en Perú hay un giro muy fuerte hacia la derecha. Además, estamos ante un presidente interino que está proyectando el llamado a elecciones.

¿Qué impacto puede tener esta ruptura en los ciudadanos comunes, peruanos y mexicanos que viven en ambos países?

AGF: puede verse un deterioro concreto. Es posible que haya complicaciones en el pedido de visas, en la articulación administrativa y en trámites consulares. Es decir, las personas pueden sentir más los efectos prácticos de esta ruptura que los gobiernos, que seguramente tratarán de mantener ciertos canales activos.

¿Y en el plano económico y comercial? ¿Se espera un quiebre?

AGF: en cuanto a las relaciones comerciales, uno entiende que van a tratar de que no exista un deterioro, sobre todo por lo que representa México para Perú como proveedor importante. Hay un mercado representativo para la economía peruana, y en lo bilateral la proyección es que se mantenga en el plano comercial. Creo que el impacto más representativo será en el plano geopolítico.

Escuchá la nota completa:

Embed

Temas
Seguí leyendo

Ataque con cuchillo en un tren a Londres deja varios heridos graves

La violencia en Río de Janeiro expone el fracaso estructural de la seguridad en Brasil

Horror en Río de Janeiro: vecinos apilan decenas de cadáveres tras el operativo contra el narcotráfico

Río de Janeiro en guerra contra el narcotráfico desplega gran operativo contra el Comando Vermelho

"La tormenta del siglo": Jamaica bajo alerta máxima por el ciclón Melissa

Las Más Leídas

El lugar donde fue atacado el supuesto autor del robo. 
lo apuñalaron y golpearon

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 6 de noviembre

﻿Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina
Jugará la Copa Libertadores

Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina

Te Puede Interesar

Julio Cobos impulsa una nueva ley de acceso a la eutanasia, ante la reciente aprobación en Uruguay
Proyecto

Julio Cobos impulsa una nueva ley de acceso a la eutanasia, ante la reciente aprobación en Uruguay

Por Sofía Pons
Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Por Sitio Andino Política
El vino mendocino conquistó Burdeos: Mendoza, protagonista en los premios Best Of Wine Tourism
En Francia

El vino mendocino conquistó Burdeos: Mendoza, protagonista en los premios Best Of Wine Tourism

Por Sitio Andino Política