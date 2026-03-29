Regreso histórico a la Luna: así será el viaje de Artemis II y el despliegue de un satélite argentino

La misión Artemis II marca un nuevo capítulo en la exploración espacial , con el regreso de astronautas a la luna tras más de medio siglo. El lanzamiento, previsto por la NASA , no solo representa un hito tecnológico, sino también una oportunidad histórica para la Argentina , que participará con un satélite propio.

El despegue está previsto para el próximo 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy , dentro de una ventana de dos horas a partir de las 18:24 ( 19:24 en Argentina ). La misión, impulsada por la NASA , podrá seguirse en vivo a través de NASA+ y el canal oficial de YouTube , con transmisión en español desde las 17:45. Este será el primer vuelo tripulado alrededor del satélite natural desde 1972 , cuando finalizó el programa Apolo .

La misión Artemis II no contempla el alunizaje , pero sí un viaje de validación en el espacio profundo que resultará clave para el futuro de la exploración humana. Durante diez días, los astronautas Reid Wiseman , Victor Glover , Christina Koch y Jeremy Hansen viajarán a bordo del cohete Space Launch System y la nave Orion .

Según detalló la NASA , este vuelo permitirá poner a prueba los sistemas de soporte vital , un paso indispensable antes de futuras misiones que sí buscarán regresar a la superficie lunar. “Nuestra tripulación de Artemis II dará vueltas alrededor de la Luna, pero siempre encontrarán el camino de regreso a casa. Durante este complejo viaje, los cuatro astronautas recorrerán aproximadamente 685.000 millas ”, indicó la agencia.

Así se ve la nave Orión, la cual será tripulada por cuatro astronautas en el marco de la misión Artemis II.

Los desafíos del viaje: distancia, radiación y reentrada

Uno de los momentos más exigentes será el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, donde la tripulación alcanzará la mayor distancia jamás registrada por humanos respecto a la Tierra. El lunes 6 de abril, superarán los 400.000 kilómetros, marcando un nuevo récord.

Durante el trayecto, la misión pondrá a prueba la estrategia de “defensa por capas” frente a la radiación solar y cósmica, incluyendo el denominado Experimento Matroshka, diseñado para evaluar la exposición en condiciones reales.

El regreso también implicará un desafío extremo: la cápsula Orion deberá soportar temperaturas cercanas a los 2.800 °C durante la reentrada, a una velocidad aproximada de 40.000 km/h. El amerizaje está previsto en el océano Pacífico, donde un equipo especializado realizará la recuperación inmediata y asistencia médica a los astronautas.

Un satélite argentino en una misión global

Uno de los aspectos más destacados para el país es la participación del microsatélite ATENEA, desarrollado por la CONAE junto a instituciones científicas y universidades nacionales.

El satélite, un CubeSat clase 12U, viajará como carga secundaria en el SLS y será desplegado a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, lo que representa un récord para la industria espacial argentina.

Atenea, el microsatélite argentino que será desplegado en el marco de la misión Artemis II Atenea, el microsatélite argentino que será desplegado en el marco de la misión Artemis II. Foto: Argentina.gob.ar

El objetivo de ATENEA es validar tecnologías críticas para futuras misiones: medirá niveles de radiación en órbitas profundas, evaluará el desempeño de componentes en el entorno espacial, recopilará datos GPS y probará sistemas de comunicación de largo alcance.

“Nuestra participación en esta misión fortalece la proyección internacional de la Argentina y demuestra que contamos con el talento, la capacidad y la visión para ser parte de la nueva economía espacial”, afirmó Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El paso previo hacia nuevas misiones lunares

Aunque Artemis II no descenderá sobre la superficie lunar, será un ensayo fundamental para las próximas etapas del programa. La mirada ya está puesta en Artemis IV, prevista para 2028, cuando astronautas volverán a pisar la Luna.

Con tecnología de última generación, una tripulación diversa y participación internacional —incluida la Argentina—, esta misión representa un nuevo capítulo en la carrera por explorar el espacio profundo y consolidar el regreso humano al entorno lunar.