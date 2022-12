Perú: Dina Boluarte destituyó al primer ministro y reestructurará gabinete

Además, aseguró que podría ser víctima de una "venganza política machista" por el hecho de haberse convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país, refirió Europa Press.

"Yo no soy de una elección diferente. Me hicieron escuchar que si vacan (destituyen) a Pedro Castillo, pueden asumir todos menos Dina Boluarte. Es una venganza política machista", aseguró antes de añadir que no es "una traidora". "Soy presidenta en cumplimiento de la Constitución", remató.

Violentas manifestaciones estallaron en Perú a partir del 7 de este mes, luego de que Castillo, un maestro rural de izquierda y de origen humilde, fuera destituido por el parlamento.

La represión de las manifestaciones dejó por el momento 25 muertos y más de 560 heridos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Algunas de las muertes ocurrieron tras la intervención de militares con armas de fuego, en el marco de un estado de emergencia nacional.

