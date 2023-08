Los fuertes vientos sacudieron a un enorme crucero en Mallorca

Britannia, que entró en servicio en 2015, tiene 330 metros de largo y pesa 143.000 toneladas, según el sitio web de la compañía: cuenta con 13 cubiertas para invitados y una capacidad operativa de 3.647 pasajeros y 1.350 tripulantes.

Fuertes lluvias azotaron partes de las Islas Baleares, incluida Mallorca, y Cataluña, en el noreste de España. Los vuelos desde el aeropuerto de Barcelona se retrasaron durante todo el domingo debido a los fuertes vientos.

Las lluvias copiosas y los fuertes vientos hicieron volar mesas y sillas de los bares pero además, derribaron árboles.

“Pues, ha empezado el viento y he visto empezar a volar sillas por todos lados. Y me he asomado para ver las sillas, y justo me giro y veo cómo está cayendo el árbol. Hay una moto debajo, ha caído encima de mi coche y de un coche que pasaba”, declaró un testigo citado este lunes por la agencia de noticias Reuters.

Fuente: NA