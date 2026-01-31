31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Violencia en Medio Oriente

Israel lanza ofensiva en Gaza y deja al menos 26 muertos

Los ataques aéreos de Israel impactaron sobre áreas pobladas y generaron alarma internacional ante la escalada de violencia.

Ataque de la Fuerza Aérea de Israel sobre la Franja de Gaza.

Ataque de la Fuerza Aérea de Israel sobre la Franja de Gaza.

Por Sitio Andino Mundo

La Fuerza Aérea de Israel desató esta madrugada una violenta ofensiva sobre la Franja de Gaza que se cobró la vida de al menos 26 personas y dejó un saldo de seis menores fallecidos, según reportaron fuentes médicas y autoridades locales.

Los ataques impactaron contra edificios residenciales y campamentos de desplazados en zonas como Al Mawasi, en lo que representa una de las jornadas más sangrientas desde el inicio del cese al fuego.

Lee además
Venezuela: Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos y podrían liberar a Nahuel Gallo
Nueva medida

Venezuela: Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos y podrían liberar a Nahuel Gallo
El gobierno nacional recomienda evitar viajes a Cuba: qué argumentó Cancillería
Tensión

El gobierno nacional recomienda evitar viajes a Cuba: qué argumentó Cancillería

Con estas nuevas víctimas, la cifra de muertos desde el establecimiento de la tregua superó los 510, profundizando la crisis humanitaria en un territorio donde las tiendas de campaña de los civiles volvieron a ser blanco de los proyectiles.

Israel justificó el despliegue militar

Según pudo saberse, desde el gobierno israelí justificaron el despliegue militar como una respuesta directa a supuestas violaciones del acuerdo por parte de Hamás. Sin embargo, el impacto de los misiles en sectores densamente poblados por desplazados generó una inmediata conmoción internacional.

Las imágenes registradas en el oeste de Jan Yunis tras el bombardeo del sábado muestran la destrucción total de refugios precarios y el trabajo desesperado de los equipos de rescate entre los escombros.

La escalada de violencia pone en jaque la continuidad del alto el fuego, mientras el recuento de víctimas sigue en aumento en los centros de salud de la zona.

Temas
Seguí leyendo

Donald Trump, Irán y un conflicto que vuelve a escalar

Colombia: fallecieron 15 personas tras la caída de un avión

Al menos 22 personas mueren por la tormenta extrema de hielo y nieve en Estados Unidos

Liberan a 80 presos políticos en Venezuela y crece la expectativa por los argentinos detenidos

Tormenta invernal histórica paraliza a Estados Unidos: apagones, vuelos cancelados y al menos cinco muertos

La Justicia de Brasil imputó por injuria racial a la abogada argentina detenida en Río

Foro de Davos y Estados Unidos: "Hay un marco global beligerante con posibilidades concretas a nivel bélico"

Nueva York declara el estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

Las Más Leídas

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida
Alta Montaña

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos
Los primeros reportes

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta