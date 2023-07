En Uruguay, aumentó un 60% la reparación de calefones por el agua salada

Nicolás, de 32 años y oriundo del barrio Unión, llegó a la planta de Malvín con la resistencia de su calefón en la mano, ya que tuvo que quitarla él mismo por la demora en el servicio a domicilio.

"La sal hace que se fisure el cobre y por ese lugar pierde agua. No quiero esperar, saqué el repuesto para comprarlo y colocarlo yo, aunque pierda la garantía, pero quiero el calefón para bañarme", se quejó el joven, y se lamentó de que en el local ya no tenían ese repuesto para venderle. "Voy a salir a buscarlo por todos lados, no me quiero bañar con agua fría", sostuvo.

Hace unas semanas, el gobierno de Luis Lacalle Pou ordenó la quita de impuestos para que baje el precio del agua embotellada ya que miles usuarios eligen comprar los bidones en vez de tomar el agua salada que sale del grifo.

Fuente: Télam